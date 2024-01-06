Россияне заняли все призовые места на международном конкурсе ледяных скульптур в Китае

Парк "Мир льда и снега" — известная зимняя достопримечательность в Харбине. Лёд для скульптур добывают в реке Сунгари. В этом году мастера построили более 2 тыс. скульптур, использовав 250 тыс. куб. м льда и снега. Тематический парк занимает 80 гектаров. Все скульптуры подсвечивают с вечера до полуночи.



Российские участники проявили выдающиеся способности, заняв все три призовых места. Команда из Троицка завоевала золото за свою композицию "Утренняя рыбалка", которая оказалась пророческой, воплощая идею, что старания и тяжелый труд окупаются, а терпение и стратегия приводят к успеху.



