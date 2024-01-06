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Россияне заняли все призовые места на международном конкурсе ледяных скульптур в Китае

Россияне заняли все призовые места на международном конкурсе ледяных скульптур в Китае

Автор:
06 января 2024 06:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   лед   снег   соревнования   харбин   
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Морозной красоты вам в ленту!

4 января в Китае завершился очередной международный конкурс ледяных скульптур, который привлек участие более 30 команд из 7 различных стран. Ежегодный Международный фестиваль снега и льда в Харбине проводится уже на протяжении 60 лет. Международный фестиваль вырос из местного шоу ледяных фонарей, которое началось в 1963 году. С 1985 года мероприятие проходит ежегодно.

Общий призовой фонд составляет 1 500 000 юаней (в рублях это чуть больше 19 млн).


Парк "Мир льда и снега" — известная зимняя достопримечательность в Харбине. Лёд для скульптур добывают в реке Сунгари. В этом году мастера построили более 2 тыс. скульптур, использовав 250 тыс. куб. м льда и снега. Тематический парк занимает 80 гектаров. Все скульптуры подсвечивают с вечера до полуночи.

Российские участники проявили выдающиеся способности, заняв все три призовых места. Команда из Троицка завоевала золото за свою композицию "Утренняя рыбалка", которая оказалась пророческой, воплощая идею, что старания и тяжелый труд окупаются, а терпение и стратегия приводят к успеху.


Мастера из Якутии получили серебро за композицию с девочкой, северным оленем и Чысхааном — якутским духом холода.


А команда из Владивостока заняла третье место со скульптурой "Осень".


После окончания конкурса все работы продолжат выставляться в Харбинском парке.

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Метки: Видео   Китай   лед   снег   соревнования   харбин   
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