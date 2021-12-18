Питерские коммунальщики бережно прикрыли машину картоном, прежде чем разбить её снегом

2018
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С наступлением зимы в стране началась вечная война коммунальщиков, которым нужно чистить снег с крыш жилых домов, и автомобилистами, паркующими свои автомобили, где придётся.
В этот раз «военные баталии» развернулись на Васильевском острове. Коммунальщики, заранее повешали объявление о том, что будут чистить снег, но в назначенный день этим заняться не получилось. Ещё 4 дня ждали хозяева машин, когда же всё начнётся.
А началось всё без предупреждения, но с проявлением заботы. Дабы снег и лёд не разбили припаркованную технику, её бережно прикрыли листами плотного картона.
Как и следовало ожидать, новейшие технологии не принесли ожидаемых результатов. Автомобилю пришлось несладко, «бронекартон» не выдержал прицельных попаданий снегом.
Впрочем, это не единственная экспериментальная разработка для борьбы с последствиями зимы. Вот ещё один «полезный» совет, как быстро избавиться от наледи. Для этого вам понадобится кувалда, верёвка и немного везения. И всё, вы великолепны!
Впрочем, это не единственная экспериментальная разработка для борьбы с последствиями зимы. Вот ещё один «полезный» совет, как быстро избавиться от наледи. Для этого вам понадобится кувалда, верёвка и немного везения. И всё, вы великолепны!
Гениальные люди гениальны во всём, согласны?
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к сожалению подручными способами, но делает это ради других!!!
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а на что способен автор? снимать и вставлять тупые комментарии.