Питерские коммунальщики бережно прикрыли машину картоном, прежде чем разбить её снегом

Как и следовало ожидать, новейшие технологии не принесли ожидаемых результатов. Автомобилю пришлось несладко, «бронекартон» не выдержал прицельных попаданий снегом. Впрочем, это не единственная экспериментальная разработка для борьбы с последствиями зимы. Вот ещё один «полезный» совет, как быстро избавиться от наледи. Для этого вам понадобится кувалда, верёвка и немного везения. И всё, вы великолепны!

2021-12-18T13:19:05+03:00