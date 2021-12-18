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Питерские коммунальщики бережно прикрыли машину картоном, прежде чем разбить её снегом

Питерские коммунальщики бережно прикрыли машину картоном, прежде чем разбить её снегом (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 декабря 2021 13:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   видео   коммунальные войны   лед   очистка крыш   питер   
2018
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С наступлением зимы в стране началась вечная война коммунальщиков, которым нужно чистить снег с крыш жилых домов, и автомобилистами, паркующими свои автомобили, где придётся.

Источник:

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Метки: Автомобиль   видео   коммунальные войны   лед   очистка крыш   питер   
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13  комментариев
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18
КыСа 2 часа назад
Нормально парковать надо свои корыта кредитные и тогда проблем таких не будет.ИМХО
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748
Снежный Барс Минуту назад
Скорее всего это "промежуточные звенья технологий", которые так долго искали археологи
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539
ЛикБез  39 минут назад
На КАКОМ языке пост?????
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9k
Cornho 42 минуты назад
А о соседней желтой машине почему не позаботились?
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9k
Alex Djeff Час назад
С лазером не получилось, но судя по последнему видео:

"Матвиенко напомнила, что Петербург является центром инноваций и имеет большой научный потенциал"
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1k
Павел Астахов Час назад
Паркуйтесь правильно, проблем не будет и жаловаться не придется на коммунальщиков
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1k
qwer Час назад
Стабильный дебил, в последнем ролике...
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172
Шурман 2 часа назад
В чем претензии ? объявление было ? Было , машину убрали ? Нет . Можно было эвакуатор вызвать , но это не их забота .
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316
Чешира Шурман 23 секунды назад
В объявлении была УКАЗАНА ДАТА проведения работ. Водители должны ждать до бесконечности, пока коммунальщики соизволять поднять свой зад и все-таки прийти? Как я понял, машины в день проведения работ по-убирали. Новое-же объявление, с указанием новой даты никто не удосужился повесить, так что, я уверен, претензии владельца авто будут вполне обоснованы.
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2k
sedoisever 2 часа назад
Лучше бы "повешали" хозяина авто вместе с автором поста.
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
человек рискует жизнью, чтобы уберечь жизнь и здоровье других...
к сожалению подручными способами, но делает это ради других!!!
--
а на что способен автор? снимать и вставлять тупые комментарии.
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