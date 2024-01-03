«Самому надо было прижаться»: водитель облил маслом «Рено» из-за неудобной парковки

- Водитель близко припарковался к соседней машине, а они решили отомстить ему, облив стекло со стороны водителя жиром

Инцидент попал на видео. Водитель «Сузуки» c пассажиркой покинули место происшествия. Пользователи соцсетей уверены, что мужчина сам припарковался неправильно.

- Если руль слева, то почему у него с правой стороны места много, самому надо было прижаться, - уверен сибиряк.