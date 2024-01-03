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«Самому надо было прижаться»: водитель облил маслом «Рено» из-за неудобной парковки

«Самому надо было прижаться»: водитель облил маслом «Рено» из-за неудобной парковки

Автор:
03 января 2024 12:05
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Новосибирск   конфликт   нервы   облил маслом   парковка   рено   
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В Новосибирске водитель «Cузуки» устроил скандал из-за неудобной парковки. Мужчина не смог открыть водительскую дверь и решил отомстить.

- Водитель близко припарковался к соседней машине, а они решили отомстить ему, облив стекло со стороны водителя жиром



Инцидент попал на видео. Водитель «Сузуки» c пассажиркой покинули место происшествия. Пользователи соцсетей уверены, что мужчина сам припарковался неправильно.


- Если руль слева, то почему у него с правой стороны места много, самому надо было прижаться, - уверен сибиряк.


- Скандал на пустом месте, - cообщила подписчица.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   конфликт   нервы   облил маслом   парковка   рено   
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6  комментариев
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20k
Александр 59 минут назад
Таким уродам не место среди людей
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46k
Игорь 36 минут назад
Я, в своём "Соболе", и через заднюю дверь спокойно до водительского кресла дойду.
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2k
Андерсен 41 минуту назад
Если однажды он увидит ниппели с его колес, аккуратно выложенные у него на щетках дворника, пусть не удивляется.
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4k
Горожанин 51 минуту назад
Очередной не терпила с протухшим маслом в голове вместо мозгов.
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