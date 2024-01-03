«Самому надо было прижаться»: водитель облил маслом «Рено» из-за неудобной парковки

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В Новосибирске водитель «Cузуки» устроил скандал из-за неудобной парковки. Мужчина не смог открыть водительскую дверь и решил отомстить.
- Водитель близко припарковался к соседней машине, а они решили отомстить ему, облив стекло со стороны водителя жиром
Инцидент попал на видео. Водитель «Сузуки» c пассажиркой покинули место происшествия. Пользователи соцсетей уверены, что мужчина сам припарковался неправильно.
- Если руль слева, то почему у него с правой стороны места много, самому надо было прижаться, - уверен сибиряк.
- Скандал на пустом месте, - cообщила подписчица.
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