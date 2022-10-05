Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза

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27-летний водитель Volkswagen Polo серьёзно пострадал, а также получил химический ожог глаз в результате дорожных разборок в микрорайоне Дашково-Песочня.
30-летний рязанец, управлявший автомобилем «Лада Калина», брызнул в лицо перцовкой водителю «Поло», а затем намеренно наехал на оппонента, когда тот вышел из машины.
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Супруга пострадавшего мужчины написала в соцсетях, что перед тем, как наехать на её мужа, водитель «Калины» брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. Однако о причинах конфликта она не сообщила.
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Водитель «Поло» получил химический ожог глаз и перелом таза.
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А водятел Калины получит срок и лишение прав.
Заработал себе лет 8 за пару секунд
Применение перцового баллончика в качестве оружия из хулиганских побуждений
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Случайно наехал на человека? Нет. Умышленно вырулил на него
Угрозы жизни никакой не было для него, сам спровоцировал конфликт
Да и причем здесь нарушение правил дорожного движения?
Здесь использование перцового баллончика в качестве оружия и автомобиля в качестве оружия
Вы хотя бы определение ст. 264 простите что-ли.
"Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека..."
Словосочетание "по неосторожности" вам говорит что-нибудь? Или вы хотите сказать, что мужик, заливший своего оппонента перцовкой, а потом провернувший его два раза между бортами автомобилей (даже не пытаясь остановиться после первого соприкосновения) сделал всё это совершенно случайно?
И стоило это того?