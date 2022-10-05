Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза

Супруга пострадавшего мужчины написала в соцсетях, что перед тем, как наехать на её мужа, водитель «Калины» брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. Однако о причинах конфликта она не сообщила.

2022-10-05T10:44:34+03:00