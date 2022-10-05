FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10282 поста • 801 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза

Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза

Автор:
05 октября 2022 10:44
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   конфликт   конфликт на дороге   нападение   разборки   разборки на дороге   
1382
2
2
27-летний водитель Volkswagen Polo серьёзно пострадал, а также получил химический ожог глаз в результате дорожных разборок в микрорайоне Дашково-Песочня.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   конфликт   конфликт на дороге   нападение   разборки   разборки на дороге   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Сергей Шишкин Час назад
"Водитель «Поло» получил химический ожог глаз и перелом таза."
А водятел Калины получит срок и лишение прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
7k
Владимир 2 минуты назад
Ну водила калины теперь уедет лет на 5. Дебила кусок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
Олег 8 минут назад
ИЗ-за одной агрессивной ТП два мужика подняли проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte 20 минут назад
Начала истории нет, может он сам допрыгался? Угрожал или что-то подобное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok 21 минуту назад
получаются 2 события. Первое - это ДТП. Второе - умышленное причинение вреда здоровью. Водитель Калины мог проехать так, чтобы не задеть человека, но умышленно поехал так. чтобы задеть пострадавшего. По первому эпизоду - ничего особенного - штраф и все как обычно в такой ситуации. По второму эпизоду - умышленный наезд - получит реальный срок. А если подадут иск о возмещении вреда здоровью то будет серьезно платить. Таран человека автомобилем - это серьезно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Полчаса назад
В массе своей не пишите чушь. Ни каких здесь 8(и других) дет не будет. Это так не работает. Это ДТП. Законом предусмотрено максимально наказание до 2-х лет лишения свободы(если пьян то больше). По таким статьям(ч. 1 ст. 264 УК РФ) очень трудно получить с первого раза лишение свободы. Как правило(большинство) отделывается лишением свободы условно. Максимум колония поселение. Но в основном, повторюсь, условное лишение свободы. Как правило по таким делам вред до суда возмещён(претензий потерпевший не имеет), характеристики с работы и по месту жительства положительные, ранее не судимы в массе своей водители. За что судье давать лишение свободы? Нет оснований. А вот для лишения свободы условно они есть. Да и если все будут сидеть по таким статьям треть заключённых будет после ДТП в тюрмах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Роберт Шекли 54 минуты назад
Идиотина
Заработал себе лет 8 за пару секунд
Применение перцового баллончика в качестве оружия из хулиганских побуждений
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 55 минут назад
Хорошо "присядет"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Sata33 57 минут назад
никогда не понимал , что можно не поделить на дороге ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Елена Головач Час назад
Один человек скорее всего инвалидом останется, второй сядет.
И стоило это того?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

729880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились
Житель Хабаровска в одиночку отметелил пятерых цыган, которые на него набросились
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Впечатляющий электрический Ford Mustang 1967 года с полным приводом
Впечатляющий электрический Ford Mustang 1967 года с полным приводом
Непутёвое «Дитя» польского автопрома. Маленький Smyk
Непутёвое «Дитя» польского автопрома. Маленький Smyk
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сырок захотелось

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#картинки#шоу бизнес#Россия#интересное#Еда#сатира#кино
#Юмор#подборка#аварии#авто аварии#Ynews#новости#звезды#забавно#знаменитости#космос
#интересно#история#дтп#факты#Разное#природа#дети#позитив#Казахстан#люди
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал зеркало В Ярославле агрессивный водитель улетел в отбойник, а затем напал на чужой автомобиль и сломал... Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента Успокаивающий перцовый баллончик: в Саратове агрессивный водитель напал на студента

На что жалуетесь?

Вернуться