Под Калининградом мужчина в шлепанцах угнал авто, пока водитель чистил снег

В городе Светлый мужчина в шлепанцах угнал машину, чтобы доехать до дома
«Водитель автомобиля рассказал, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, так как сам находился неподалеку. Но пока отвлекся, его транспортное средство угнали»,
Преступление попало на видео. Нетрезвый подозреваемый в шлепанцах шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Он сел на заднее сиденье, чтобы погреться, и увидел, что в замок зажигания вставлен ключ. Мужчина пересел на место водителя, завел авто и поехал домой. Через 400 метров он остановился возле подъезда и пошел к себе в квартиру.
Спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции.
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