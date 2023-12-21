Под Калининградом мужчина в шлепанцах угнал авто, пока водитель чистил снег

«Водитель автомобиля рассказал, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, так как сам находился неподалеку. Но пока отвлекся, его транспортное средство угнали»,



Преступление попало на видео. Нетрезвый подозреваемый в шлепанцах шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Он сел на заднее сиденье, чтобы погреться, и увидел, что в замок зажигания вставлен ключ. Мужчина пересел на место водителя, завел авто и поехал домой. Через 400 метров он остановился возле подъезда и пошел к себе в квартиру.



Спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции.