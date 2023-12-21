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Под Калининградом мужчина в шлепанцах угнал авто, пока водитель чистил снег

Под Калининградом мужчина в шлепанцах угнал авто, пока водитель чистил снег

Автор:
21 декабря 2023 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Калининград   авто   водитель   мужчина в шлепанцах   угон   умора   
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В городе Светлый мужчина в шлепанцах угнал машину, чтобы доехать до дома

«Водитель автомобиля рассказал, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, так как сам находился неподалеку. Но пока отвлекся, его транспортное средство угнали»,


Преступление попало на видео. Нетрезвый подозреваемый в шлепанцах шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Он сел на заднее сиденье, чтобы погреться, и увидел, что в замок зажигания вставлен ключ. Мужчина пересел на место водителя, завел авто и поехал домой. Через 400 метров он остановился возле подъезда и пошел к себе в квартиру.



Спустя некоторое время его задержали сотрудники полиции.

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Метки: Видео   Калининград   авто   водитель   мужчина в шлепанцах   угон   умора   
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2  комментария
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77k
Viktor Час назад
Урок мне, да пожалуй не одному мне - у кореша в заведённой и закрытой машине сработал центральный замок, пока добрался до дома, пока нашел вторые ключи (хорошо, что были), пока обратно - прошло часа три! Никогда не оставляю ключи в замке, даже если зашел в гараж.
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9k
Алексей Час назад
Вот ушлёпок.
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