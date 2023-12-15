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Один из первых автомобильных номеров Австралии выставили на аукцион

Один из первых автомобильных номеров Австралии выставили на аукцион

Автор:
15 декабря 2023 17:55
Сообщество : Автомир
Метки: Австралия   Автовсячина   Автомобиль   Аукцион   авто   автомир   автомобили   история   машина   номер   
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Аукцион Lloyds принимает ставки за один из первых номерных знаков, выданных в Австралии. Это регистрационный номер штата Новый Южный Уэльс с цифрой 1. Табличку изготовили ещё в начале прошлого века, когда государство ввело систему регистрации автомобилей. За кусочек металла уже предлагают 10 010 000 австралийских долларов (6.7 млн долларов США или почти 600 миллионов рублей), но торги продлятся до 27 января, и ставка ещё успеет вырасти.

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Метки: Австралия   Автовсячина   Автомобиль   Аукцион   авто   автомир   автомобили   история   машина   номер   
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