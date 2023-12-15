Один из первых автомобильных номеров Австралии выставили на аукцион

Номерные знаки, которые начали выдавать в Австралии в 1910 году, имели последовательную нумерацию для каждого из штатов от 1 до 274-000. Соответственно, в каждом штате существует только девять табличек оригинальной серии с одной цифрой, и за ними постоянно охотятся коллекционеры. Однако номер 1 из штата Новый Южный Уэльс выставляется на торги впервые.



Выдали его для автомобиля первого комиссара полиции штата. В 1930-х номер перешёл к некоему Фредерику Стюарту, который сначала занимался железными дорогами, позже стал главой автобусной фирмы, а в итоге основал авиакомпанию Australian National Airways. Стюарт пользовался номером вплоть до своей кончины в 1961 году, после чего раритет достался его вдове.



В 1988 году знак пытались выкупить за 200 тысяч долларов, но женщина ответила отказом. Мэйджори Стюарт скончалась в 2000 году, и где последние два десятка лет находился номер, не уточняется.



Вероятнее всего, покупатель редчайшего номерного знака сделает его предметом коллекции. С другой стороны, не исключено, что табличку используют по назначению — для сопоставимого по редкости автомобиля. При этом, учитывая ажиотаж, NSW 1 может оказаться дороже любого австралийского ретрокара.