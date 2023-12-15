Один из первых автомобильных номеров Австралии выставили на аукцион

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Аукцион Lloyds принимает ставки за один из первых номерных знаков, выданных в Австралии. Это регистрационный номер штата Новый Южный Уэльс с цифрой 1. Табличку изготовили ещё в начале прошлого века, когда государство ввело систему регистрации автомобилей. За кусочек металла уже предлагают 10 010 000 австралийских долларов (6.7 млн долларов США или почти 600 миллионов рублей), но торги продлятся до 27 января, и ставка ещё успеет вырасти.
Номерные знаки, которые начали выдавать в Австралии в 1910 году, имели последовательную нумерацию для каждого из штатов от 1 до 274-000. Соответственно, в каждом штате существует только девять табличек оригинальной серии с одной цифрой, и за ними постоянно охотятся коллекционеры. Однако номер 1 из штата Новый Южный Уэльс выставляется на торги впервые.
Выдали его для автомобиля первого комиссара полиции штата. В 1930-х номер перешёл к некоему Фредерику Стюарту, который сначала занимался железными дорогами, позже стал главой автобусной фирмы, а в итоге основал авиакомпанию Australian National Airways. Стюарт пользовался номером вплоть до своей кончины в 1961 году, после чего раритет достался его вдове.
В 1988 году знак пытались выкупить за 200 тысяч долларов, но женщина ответила отказом. Мэйджори Стюарт скончалась в 2000 году, и где последние два десятка лет находился номер, не уточняется.
Вероятнее всего, покупатель редчайшего номерного знака сделает его предметом коллекции. С другой стороны, не исключено, что табличку используют по назначению — для сопоставимого по редкости автомобиля. При этом, учитывая ажиотаж, NSW 1 может оказаться дороже любого австралийского ретрокара.
Выдали его для автомобиля первого комиссара полиции штата. В 1930-х номер перешёл к некоему Фредерику Стюарту, который сначала занимался железными дорогами, позже стал главой автобусной фирмы, а в итоге основал авиакомпанию Australian National Airways. Стюарт пользовался номером вплоть до своей кончины в 1961 году, после чего раритет достался его вдове.
В 1988 году знак пытались выкупить за 200 тысяч долларов, но женщина ответила отказом. Мэйджори Стюарт скончалась в 2000 году, и где последние два десятка лет находился номер, не уточняется.
Вероятнее всего, покупатель редчайшего номерного знака сделает его предметом коллекции. С другой стороны, не исключено, что табличку используют по назначению — для сопоставимого по редкости автомобиля. При этом, учитывая ажиотаж, NSW 1 может оказаться дороже любого австралийского ретрокара.
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