Сотрудник автосервиса нашёл кота под капотом автомобиля

Toyota Rav-4 приехала в автосервис на улице Константинова из Ногинска. Хозяин машины даже не знал, что у него под капотом находится хвостатый. Выяснилось это уже в сервисе, когда его работник открыл капот и выпустил котика на свободу. От испуга мужчина даже схватился за сердце, ибо такого поворота он не ожидал.

Поймать его не могли четыре дня: всё это время он прятался от сотрудников автосервиса, а в качестве туалета выбрал дорогущий Porsche. Позже выяснилось, что кот живёт по соседству с хозяином "тойоты". В целости и сохранности его вернули назад хозяевам.