FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1860 постов • 492 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Без кота и жизнь не та
Сотрудник автосервиса нашёл кота под капотом&nbsp;автомобиля

Сотрудник автосервиса нашёл кота под капотом автомобиля

Автор:
18 декабря 2023 08:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Москва   Прикол   животные   кот   находка   
1020
1
1

Кот решил спастись от холодов и спрятался под капотом автомобиля. Обнаружил животное сотрудник автосервиса.

Toyota Rav-4 приехала в автосервис на улице Константинова из Ногинска. Хозяин машины даже не знал, что у него под капотом находится хвостатый. Выяснилось это уже в сервисе, когда его работник открыл капот и выпустил котика на свободу. От испуга мужчина даже схватился за сердце, ибо такого поворота он не ожидал.
Поймать его не могли четыре дня: всё это время он прятался от сотрудников автосервиса, а в качестве туалета выбрал дорогущий Porsche. Позже выяснилось, что кот живёт по соседству с хозяином "тойоты". В целости и сохранности его вернули назад хозяевам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Москва   Прикол   животные   кот   находка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
893
дмитрий викторович Полчаса назад
...а в качестве туалета выбрал дорогущий Porsche....

А котик знает толк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 48 минут назад
Хоть какие-то хорошие новости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

619844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
Набирающие популярность в сообществах
Пейзажи Ростовской области. Часть 2
Пейзажи Ростовской области. Часть 2
Фронтовик, писатель, художник
Фронтовик, писатель, художник
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#снег#фильм#зима#подборка#соцсети#Москва#роль
#животные#Юмор#история#Прикол#ученые#милота#природа#просто гифки#актеры#съемка
#интересно#кино#люди#собака#забавно#СССР#Еда#Россия#кошка
"Хозяева, вы чего?": забавная реакция кота на танцы людей "Хозяева, вы чего?": забавная реакция кота на танцы людей Макаронина с живой начинкой Макаронина с живой начинкой Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот помог хозяевам провести кабель Кот помог хозяевам провести кабель Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука

На что жалуетесь?

Вернуться