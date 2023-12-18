Сотрудник автосервиса нашёл кота под капотом автомобиля

Кот решил спастись от холодов и спрятался под капотом автомобиля. Обнаружил животное сотрудник автосервиса.
Toyota Rav-4 приехала в автосервис на улице Константинова из Ногинска. Хозяин машины даже не знал, что у него под капотом находится хвостатый. Выяснилось это уже в сервисе, когда его работник открыл капот и выпустил котика на свободу. От испуга мужчина даже схватился за сердце, ибо такого поворота он не ожидал.
Поймать его не могли четыре дня: всё это время он прятался от сотрудников автосервиса, а в качестве туалета выбрал дорогущий Porsche. Позже выяснилось, что кот живёт по соседству с хозяином "тойоты". В целости и сохранности его вернули назад хозяевам.
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А котик знает толк.