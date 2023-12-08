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Озорной котёнок разбил зеркало

Озорной котёнок разбил зеркало

Автор:
08 декабря 2023 11:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   зеркало   кот   котёнок   отражение   
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Котёнок увидел своё отражение в зеркале и решил с ним разобраться. Шкодливый питомец бросился в сторону зеркала и разбил его.

Этот житель США недаром прозвал своего котёнка «маленьким комком хаоса». Питомец способен причинить немало неприятностей.

На сей раз котёнок врезался в зеркало, и оно, не выдержав такого подлого нападения, рухнуло. Посмеявшись над ситуацией, многие зрители заметили, что таковы уж прелести содержания кошек в доме.

Ну, а хозяину четвероногого хулигана оставалось приниматься за уборку и радоваться уже хотя бы тому, что упавшее зеркало его не задело. Да и несносный котёнок остался цел и невредим.

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Метки: Видео   Прикол   животные   зеркало   кот   котёнок   отражение   
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