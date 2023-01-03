Кот помог хозяевам провести кабель

Ремонт – невероятно нервное и трудное занятие. Избежать ссор во время выбора плитки, штор или паркета порой не могут даже самые спокойные люди. К тому же бывают ситуации, когда приходиться что-либо переделывать из-за одной нелепой ошибки.



Героям этого ролика нужно было провести кабель под террасой, но разбирать её они совсем не хотели, и поэтому попросили помочь в этом деле домашнего любимца.