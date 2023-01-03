Кот помог хозяевам провести кабель

760
2
1
Сообразительные молодые люди нашли способ быстро протянуть кабель под террасой. Они воспользовались помощью пушистого четвероногого друга.
Ремонт – невероятно нервное и трудное занятие. Избежать ссор во время выбора плитки, штор или паркета порой не могут даже самые спокойные люди. К тому же бывают ситуации, когда приходиться что-либо переделывать из-за одной нелепой ошибки.
Героям этого ролика нужно было провести кабель под террасой, но разбирать её они совсем не хотели, и поэтому попросили помочь в этом деле домашнего любимца.
Героям этого ролика нужно было провести кабель под террасой, но разбирать её они совсем не хотели, и поэтому попросили помочь в этом деле домашнего любимца.
Пушистик согласился помочь любимой семье, с лёгкостью прошёлся под террасой и получил вкусную зарплату за свою хорошую работу.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Хватит учиться": кошка отвлекает маленькую хозяйку от домашней работы
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
Новости партнёров
реклама