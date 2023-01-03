FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1494 поста • 456 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот помог хозяевам провести кабель

Кот помог хозяевам провести кабель

Автор:
03 января 2023 10:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   видео   животные   кабель   кот   терраса   
760
2
1
Сообразительные молодые люди нашли способ быстро протянуть кабель под террасой. Они воспользовались помощью пушистого четвероногого друга.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Прикол   видео   животные   кабель   кот   терраса   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
ишты 21 минуту назад
Давно была история, что некая фирма (наша) использовала таксу для протяжки интернет-кабеля в подвесных потолках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
TOROID 11 минут назад
Идея не нова. В начале века физик Роберт Вуд использовал своего кота для очистки от пыли трубы хроматографа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман 21 минуту назад
Есть такое. В офисе нужно было коммуникации провести над потолком. Думали затянется на несколько дней. Ребята приехали с мелким псом )) привязали кабель и побежал. Были приятно удивлены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

757971



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов
Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов
Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут
Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут
Набирающие популярность в сообществах
Каспийская нерпа: Зверь, которого могут не застать наши внуки. Что происходит с популяцией главного хищника Каспия?
Каспийская нерпа: Зверь, которого могут не застать наши внуки. Что происходит с...
Как красноармейцы заслонили собой майора Николая Батюка и тем самым спасли его от расстрела
Как красноармейцы заслонили собой майора Николая Батюка и тем самым спасли его от...
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пришелец из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#животные#Приколы#позитив#новый год
#Юмор#подборка#в мире#картинки#фотографии#СССР#Жизнь
#люди#интересно#интересное#кино#милота#факты
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото) iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото) Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек Китайская студентка взяла с собой на пары кота Китайская студентка взяла с собой на пары кота Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части

На что жалуетесь?

Вернуться