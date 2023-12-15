Сбил собаку - лишился водительских прав

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ГИБДД Ямала сообщает, что водителя, который сбил собаку и покинул место ДТП, лишили прав. После изучения камер видеонаблюдения, полицейские установили автомобиль и личность водителя. По решению суда 49-летнего жителя города Муравленко лишили на год права управления транспортным средством. Собаку усыпили.
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что дальше? на крысу у помойки наехать - тоже ДТП?