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Сбил собаку - лишился водительских прав

Сбил собаку - лишился водительских прав

Автор:
15 декабря 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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ГИБДД Ямала сообщает, что водителя, который сбил собаку и покинул место ДТП, лишили прав. После изучения камер видеонаблюдения, полицейские установили автомобиль и личность водителя. ‍По решению суда 49-летнего жителя города Муравленко лишили на год права управления транспортным средством. Собаку усыпили.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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24  комментария
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2k
Илья 51 минуту назад
Это беспредел полный. Надо подавать в суд высшей инстанции, местный суд не компетентен .
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676
дмитрий Минуту назад
чиновников зарплаты лишать надо! Поему собака на дороге, и вообще в городе а не в приюте!? По другому отреагировал если-бы водитель, перевернулся погиб... к примеру.
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3k
portroy 6 минут назад
Насколько я понял, его за оставление места ДТП оштрафовали, а не за собаку. Там как раз до полутора лет лишения. Надо было остановиться и ментов вызывать... Интересное видео, я не думал что так строго за это.
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48k
Максим Т. 14 минут назад
Педерасты
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269
Андрей Федоров 24 минуты назад
второе пересечение проезжих частей чел проехал на запрещающий сигнал (желтый) + скрылся с места дтп + неверный выбор скорости с учетом дорожных условий
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6k
hhwost Полчаса назад
теперь и на сбитую бродячую собаку гайцов вызывать?
что дальше? на крысу у помойки наехать - тоже ДТП?
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368
dm.star2011 hhwost 8 секунд назад
потом мухи на трассе пойдут.тут же дело явно не в бродячей собаке-властям на неё абсолютно пох. а в возможности содрать штраф. а тут нашим упырям только дай.
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16k
Kostick Полчаса назад
основание для лишения? собака бездомная, либо хозяин не исполнял обязанностей. знака перегон скота или дикие животные там тоже нет. ущерб автомобилю. водителю от души желаю хорошего юриста найти, и отпетушить местных баранов. 122% зоошиза там подсуетилась
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
На какой срок его лишили прав?
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269
Андрей Федоров Fat Lynx 24 минуты назад
автор пишет что на год
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10k
SuperTroll 39 минут назад
Т.е. бездомные животные бегают по городу, как в джунглях. Администрация не принимает мер по отлову. Чел принимает решение не тормозить в юз на снежной дороге, что бы не перевернуться. Чинит повреждения машины за свой счет, а его по суду лишают прав?
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