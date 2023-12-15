Очередной отважный водитель, обгоняющий в тумане

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Что-то много подобных аварий в последнее время. Что заставляет водителя выезжать на встречную полосу при плохой видимости? Есть ли у них вообще какие-нибудь мысли в голове или хотя бы инстинкт самосохранения? Эта авария произошла вчера утром в Краснодарском крае между хуторами Колосистым и Копанским. 19-летний водитель за рулём Дэу выехал на встречку и столкнулся с Мерседесом под управлением 40-летней женщины. Оба водителя живы, но пострадали, сообщает УМВД по Краснодару.
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Запомните дауны при такой ситуации ВСЕГДА! обочина для ухода нужна тем несчастным едущем по своей полосе которым вы попались на дороге.
уроды с.у.к.а.
А ехать в таких условиях по полосе встречного движения !!!?? Этому даже определения в медицине не придумали ( с некоторой натяжкой, можно назвать "анацефалия").
Ну зачем?