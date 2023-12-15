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Очередной отважный водитель, обгоняющий в тумане

Очередной отважный водитель, обгоняющий в тумане

Автор:
15 декабря 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   камикадзе   машина   туман   
1751
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Что-то много подобных аварий в последнее время. Что заставляет водителя выезжать на встречную полосу при плохой видимости? Есть ли у них вообще какие-нибудь мысли в голове или хотя бы инстинкт самосохранения? Эта авария произошла вчера утром в Краснодарском крае между хуторами Колосистым и Копанским. 19-летний водитель за рулём Дэу выехал на встречку и столкнулся с Мерседесом под управлением 40-летней женщины. Оба водителя живы, но пострадали, сообщает УМВД по Краснодару.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   камикадзе   машина   туман   
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14  комментариев
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6k
Alex Час назад
Пиз**ц, вот тупой уе**бан...
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20
jeanalezi 3 минуты назад
Что-за привычка, обгоняющему раскорячиться на всю встречную полосу? Обгоняешь, прижмись к обгоняемому, в случае чего встречке есть где проехать, и обгоняемый может прижаться к обочине.
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508
Андрей Граф 16 минут назад
жалко что в дэу выжил
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3k
Александр Едигаров Полчаса назад
Обращаюсь к тупорылым у.е.б.к.а.м. которые любят обгонять при нулевой видимости, или просто потому-что сильно надо.
Запомните дауны при такой ситуации ВСЕГДА! обочина для ухода нужна тем несчастным едущем по своей полосе которым вы попались на дороге.
уроды с.у.к.а.
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11k
zlopisec Полчаса назад
Вот у таких надо пожизненно прав лишать....
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556
Konstantin Lebedev 39 минут назад
Фотографии этого "тинейджера" нет? Чтобы люди знали, что с таким долб...бом дел иметь нельзя!
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15k
Alex 40 минут назад
С обгоняльщиком то всё понятно, но вот куда рег топит по такой дороге?
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9k
Vалѣнтиныч 44 минуты назад
Идиотизм - это ехать в своем ряду со скоростью, при которой тормозной путь (дистанция торможения) превышает расстояние прямой видимости...
А ехать в таких условиях по полосе встречного движения !!!?? Этому даже определения в медицине не придумали ( с некоторой натяжкой, можно назвать "анацефалия").
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55k
Мойша Час назад
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34k
Fat Lynx Час назад
Бля! Уе-банка кусок!
Ну зачем?
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2k
Илья Час назад
Странно, что в Дэу кто то выжил, та еще капсула смерти .
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23k
Слепой Пью Час назад
А на встречке завсегда тумана меньше! Для идиотов.
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8k
Echo Час назад
19-летний водитель за рулём Дэу , нормальный возраст, успеет выплатить компенсацию за мерин
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