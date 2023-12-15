Экстремальный заезд девушки закончился падением на пятую точку

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Девушка решила прокатиться на заднем колесе своего мотоцикла, однако удача в тот день была не на её стороне. Вечерний заезд завершился падением и стёртыми ягодицами.
Подруга байкерши запечатлела непродолжительный заезд и падение. Затем оператор снял болезненные последствия зрелищного трюка. Судя по кадрам, героиня ролика ещё некоторое время не сможет сидя управлять своим двухколёсным средством передвижения.
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