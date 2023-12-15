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Экстремальный заезд девушки закончился падением на пятую точку

Экстремальный заезд девушки закончился падением на пятую точку

Автор:
15 декабря 2023 07:17
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Девушка   авария   инцидент   неудача   падение   фейл   
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Девушка решила прокатиться на заднем колесе своего мотоцикла, однако удача в тот день была не на её стороне. Вечерний заезд завершился падением и стёртыми ягодицами.

Подруга байкерши запечатлела непродолжительный заезд и падение. Затем оператор снял болезненные последствия зрелищного трюка. Судя по кадрам, героиня ролика ещё некоторое время не сможет сидя управлять своим двухколёсным средством передвижения.

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Метки: Видео   Девушка   авария   инцидент   неудача   падение   фейл   
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5  комментариев
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5k
Григорий 2 часа назад
хорошая такая пятая точка)
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Друг ещё не сформулировал вопрос.
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18k
banzai7 Час назад
Нельзя так с жопой поступать.
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1k
Hornet 2 часа назад
А если на ее месте был мужик, то яйца всмятку получились бы.
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Alex Chebrikov

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