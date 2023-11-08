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Нарочно не придумаешь: парень случайно утопил телефон знакомой в супе&nbsp;

Нарочно не придумаешь: парень случайно утопил телефон знакомой в супе 

Автор:
08 ноября 2023 07:54
Метки: Видео   Китай   неудача   падение   смартфон   суп   фейл   
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В одном из ресторанов Китая парень решил помочь свой знакомой сделать селфи и случайно выронил смартфон. Молодой человек попытался смягчить падение гаджета с помощью своей ноги, но сделал только хуже.

Полным провалом закончилось фотографирование родственников в исполнении молодой особы в одном из питейных заведений в Китае.
Знакомый девицы решил научить её делать качественные снимки, но уронил гаджет, а затем точным ударом ноги отправил его в сосуд с кипящим супом, чем удивил фотографирующихся на фоне яств участниц застолья.

Впрочем, судя по кадрам видеозаписи, сделанной камерой безопасности, владелица гаджета достала свой телефон из первого блюда. Девушка попыталась реанимировать смартфон, но со слов автора видео, вынуждена была отказаться от этой затеи.

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Метки: Видео   Китай   неудача   падение   смартфон   суп   фейл   
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