FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12212 постов • 845 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии

Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии

Автор:
14 декабря 2023 17:37
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Performante   Urus   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   гиперкар   кроссовер   машина   полиция   спорткар   
963
11
В 2024 году автопарк национальной полиции Италии пополнит Lamborghini Urus в версии Performante. Изображения вседорожника в соответствующей ливрее уже опубликованы. Urus не будет нести патрульную службу или участвовать в погонях. Кроссовер для этого годится, но для пятидверки придумали более гуманное назначение.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   Performante   Urus   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   гиперкар   кроссовер   машина   полиция   спорткар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
366
iskra 2 часа назад
А водитель к нему прилагается, который сможет реализовать преимущества машины на городских(!) улицах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
791
Шурман Час назад
У нас придурки в Брюсселе Теслы закупили 2 года назад , а вот теперь скандал , Теслы только 1 раз и гаража выезжали и полиция сказала что у бандитов все на бензине и даже если они будут преследовать то встанут на той же кольцевой Брюсселя :)) вот тут пол Бельгии ржало в горло :) они нас всех в 25 году на электро хотят пересадить :))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx 2 часа назад
Кроме как гонять под 306 км/ч, что в нём ещё хорошего для полиции? Походу не любят они своих ментов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19925



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
«Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного...
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Набирающие популярность в сообществах
Slither.io - как играть, техническая часть и интересные факты
Slither.io - как играть, техническая часть и интересные факты
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Новый фильм "Мастер и Маргарита". Будем напосмотреть что получилось
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Шоколадка от гостей

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#позитив#аварии#авто аварии#Автовсячина#фильм#истории#полиция
#в мире#автомир#Прикол#интересное#ДТП#история#Разное#дети#Ynews#задержание
#машина#животные#Юмор#факты#люди#кино#подборка#забавно#собака#милота
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Lamborghini устроила прощальный тур для суперкара Huracan Lamborghini устроила прощальный тур для суперкара Huracan Итальянцы продемонстрировали инновационную технологию общения между транспортными средствами Итальянцы продемонстрировали инновационную технологию общения между транспортными средствами Красивый спорткар De Tomaso Guara 1996 выставили на аукцион Красивый спорткар De Tomaso Guara 1996 выставили на аукцион Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка Lamborghini построит на берегу моря 53 виллы с гаражами для суперкаров Lamborghini построит на берегу моря 53 виллы с гаражами для суперкаров

На что жалуетесь?

Вернуться