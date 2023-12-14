Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии

Коллекцией своих суперкаров и роскошных машин известна, к примеру, полиция Дубая, но в ОАЭ они используются для представительских и имиджевых функций. В Италии же Lamborghini Urus в полицейской окраске и с «люстрой» на крыше задействуют для специальных гуманитарных задач. На кроссовере, к примеру, смогут перевозить донорские органы, кровь и плазму, когда у врачей счёт идёт на минуты.



Помимо внешнего оформления, Urus Performante получил терминал для оперативной связи и сейф для оружия, а в багажнике установлены медицинский холодильник, дефибриллятор и органайзер для прочих мелочей. С учётом характеристик кроссовер вполне способен обеспечить скоростную доставку. Его 4-литровый V8 развивает 666 л. с. и 850 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 3.3 секунды и далее до 306 км/ч. Кроме того, вариант Performante отличается облегчённым кузовом, пересмотренной аэродинамикой и более спортивными настройками подвески.



Lamborghini сотрудничает с карабинерами уже около 20 лет, периодически передавая им свои суперкары. Urus Performante станет шестым по счёту автомобилем. В 2017 году, к примеру, в полицейском автопарке появилось купе Huracan LP610-4, которое получило аналогичный набор оборудования.