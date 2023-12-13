Раллийную версию Audi R8 выставили на аукцион

Купе поставили на белые 18-дюймовые колёсные диски Braid с внедорожной резиной Falken Wildpeak размерности 225/50. Чтобы они уместились в арки, машине сделали лифт подвески на 50 миллиметров (клиренс у обычного R8 составляет 110 мм). Кроме того, установлены усиленные амортизаторы Bilstein и перфорированные тормозные диски.



Задний бампер снят, на крыше появился «экспедиционный» багажник, а спереди — дуга с четырьмя прожекторами. Дополняют образ кастомная выхлопная система и окрашенные в контрастный белый цвет двери, капот и крышка багажника.



Силовая установка осталась стандартной. Двигатель V8 4.2 развивает 430 сил и через 7-ступенчатый преселектив приводит все четыре колеса. Немного мощности ему призваны добавить тюнинговые воздушные фильтры K&N и переписанное ПО блока управления.



Интерьер абсолютно стандартный. Купе 2018 года выпуска проехало 90 тысяч километров. Перед продажей ему провели ТО.



Audi R8 не получит продолжения в виде третьего поколения. По крайней мере, с бензиновым двигателем. Немцы обещают выпустить модель аналогичного класса и концепции. Но этот суперкар окажется электрическим.