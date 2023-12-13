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Раллийную версию Audi R8 выставили на аукцион

Раллийную версию Audi R8 выставили на аукцион

Автор:
13 декабря 2023 12:48
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   R8   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   спорткар   
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На американском аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Audi R8, переделанный для езды по бездорожью. Проект реализовала фирма Adrenalin Industries. Торги должны закончиться сегодня и на текущий момент за машину предлагают 50 тысяч долларов.

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Метки: Audi   R8   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   спорткар   
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2  комментария
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Михаил 19 минут назад
Представляю, сколько на ней штрафов нахватать можно
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Добрый Бабайка

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