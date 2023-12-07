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Mercedes-Benz выпустил новую серию транспорта для детей

Mercedes-Benz выпустил новую серию транспорта для детей

Автор:
07 декабря 2023 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   коляска   машина   
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Mercedes-Benz вместе с подразделение Mercedes-AMG в сотрудничестве с немецким производителем детских колясок Hartan представили новую серию колясок. В неё вошли исполнения All-Terrain, Avantgarde и Performance, а также лимитированный вариант AMG GT2. Изюминкой стал особый «веганский» материал.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   коляска   машина   
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3  комментария
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Я думаю, что цена этого "девайса" будет не для широкого круга потребителей. А покупать ЭТО за бешенные деньги на пару лет, чтобы потом отдать/продать подешевле я не буду точно. В квартире места и так немного....поэтому извините
Вот, что я об этом думаю
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375
А П 15 минут назад
Это как с велосипедами (bmw, MB, порше и прочее).
По сути: китайская noname рама, выкрашенная в фирменные цвета и навеска более менее (но далеко не топ). А стоит как самолет.

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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ещё бы лимитированную серию транспортных средств для эскортниц выпустили, велосипеды без седла!
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