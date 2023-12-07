Mercedes-Benz выпустил новую серию транспорта для детей

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Mercedes-Benz вместе с подразделение Mercedes-AMG в сотрудничестве с немецким производителем детских колясок Hartan представили новую серию колясок. В неё вошли исполнения All-Terrain, Avantgarde и Performance, а также лимитированный вариант AMG GT2. Изюминкой стал особый «веганский» материал.
Инновационный материал, из которого изготовлены непосредственно люльки, получил название Vegan Leatherette. Визуально и на ощупь он напоминает натуральную кожу тонкой выделки. Однако в нём нет продуктов животного происхождения. Он выдерживает до 100 000 циклов на истирание.
Коляски серии All-Terrain GTR оснащены колёсами с надувными шинами на пружинной подвеске. Они обеспечивают максимально комфортный ход по любому покрытию. В оснащение входят солнцезащитный козырёк для ребёнка, регулируемая по высоте ручка, стояночный тормоз, пятиточечный магнитный ремень безопасности.
Серии Avantgarde и Performance отличаются дизайном. Они доступны с люльками типов GTX и GTS. Первая характеризуется малым весом. Вторая имеет регулируемую длину, что продлевает период её использования одновременно с ростом ребёнка.
Для желающих особо выделиться предлагается лимитированная серия AMG GT2 в особом дизайне. Таких колясок выпустят всего 299. Цена не уточняется. Для массовых моделей доступно пять цветовых решений, для AMG — два эксклюзивных. В комплекте с каждой коляской идёт сумка для мелких вещей, которая легко крепится к ручке.
Коляски серии All-Terrain GTR оснащены колёсами с надувными шинами на пружинной подвеске. Они обеспечивают максимально комфортный ход по любому покрытию. В оснащение входят солнцезащитный козырёк для ребёнка, регулируемая по высоте ручка, стояночный тормоз, пятиточечный магнитный ремень безопасности.
Серии Avantgarde и Performance отличаются дизайном. Они доступны с люльками типов GTX и GTS. Первая характеризуется малым весом. Вторая имеет регулируемую длину, что продлевает период её использования одновременно с ростом ребёнка.
Для желающих особо выделиться предлагается лимитированная серия AMG GT2 в особом дизайне. Таких колясок выпустят всего 299. Цена не уточняется. Для массовых моделей доступно пять цветовых решений, для AMG — два эксклюзивных. В комплекте с каждой коляской идёт сумка для мелких вещей, которая легко крепится к ручке.
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По сути: китайская noname рама, выкрашенная в фирменные цвета и навеска более менее (но далеко не топ). А стоит как самолет.