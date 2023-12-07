Mercedes-Benz выпустил новую серию транспорта для детей

Инновационный материал, из которого изготовлены непосредственно люльки, получил название Vegan Leatherette. Визуально и на ощупь он напоминает натуральную кожу тонкой выделки. Однако в нём нет продуктов животного происхождения. Он выдерживает до 100 000 циклов на истирание.



Коляски серии All-Terrain GTR оснащены колёсами с надувными шинами на пружинной подвеске. Они обеспечивают максимально комфортный ход по любому покрытию. В оснащение входят солнцезащитный козырёк для ребёнка, регулируемая по высоте ручка, стояночный тормоз, пятиточечный магнитный ремень безопасности.



Серии Avantgarde и Performance отличаются дизайном. Они доступны с люльками типов GTX и GTS. Первая характеризуется малым весом. Вторая имеет регулируемую длину, что продлевает период её использования одновременно с ростом ребёнка.



Для желающих особо выделиться предлагается лимитированная серия AMG GT2 в особом дизайне. Таких колясок выпустят всего 299. Цена не уточняется. Для массовых моделей доступно пять цветовых решений, для AMG — два эксклюзивных. В комплекте с каждой коляской идёт сумка для мелких вещей, которая легко крепится к ручке.