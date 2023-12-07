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Электрихана 2 - последнее видео Кена Блока

Электрихана 2 - последнее видео Кена Блока

Автор:
07 декабря 2023 13:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Джимхана   Кен Блок   авто   автомир   автомобили   машина   
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Опубликован второй фильм из серии Electrikhana, которая должна была стать идейным продолжением «Джимханы». Ролик был снят в ноябре 2022 года. На этот раз Кен Блок со своим уникальным трёхмоторным карбоновым электромобилем Audi S1 Hoonitron отправился в Мехико. Как и в первой части Electrikhana, в новом видео очень много дыма, но, увы, нет рёва выхлопа. Место последнего заняли вой электромоторов и визг шин.

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Метки: Автовсячина   Джимхана   Кен Блок   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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148
ruslan d Час назад
Крутой был дядька
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270
Сергей 39 минут назад
Аудина ему явно не понравилась.
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16k
GROMOZEKA 57 минут назад
11 минут круче любого форсажа
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Добрый Бабайка

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