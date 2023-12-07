Электрихана 2 - последнее видео Кена Блока

Опубликован второй фильм из серии Electrikhana, которая должна была стать идейным продолжением «Джимханы». Ролик был снят в ноябре 2022 года. На этот раз Кен Блок со своим уникальным трёхмоторным карбоновым электромобилем Audi S1 Hoonitron отправился в Мехико. Как и в первой части Electrikhana, в новом видео очень много дыма, но, увы, нет рёва выхлопа. Место последнего заняли вой электромоторов и визг шин.

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Примечательно, что в последних нескольких минутах ролика создатели вспомнили предыдущие серии «Джимханы» в память о Блоке, ведь Electrikhana Two стала последним видео с его участием: знаменитый экстремал погиб, катаясь на снегоходе в начале января 2023 года, в 55-летнем возрасте. 2023-12-07T13:24:10+03:00 Примечательно, что в последних нескольких минутах ролика создатели вспомнили предыдущие серии «Джимханы» в память о Блоке, ведь Electrikhana Two стала последним видео с его участием: знаменитый экстремал погиб, катаясь на снегоходе в начале января 2023 года, в 55-летнем возрасте.