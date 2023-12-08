Трёхколёсный спорткар Morgan перевели на электротягу

Компоненты новой силовой установки инсталлированы в те места Super 3, которые освободились после удаления ДВС. К примеру, электродвигатель на 134 л.с., вращающий заднее колесо, разместили в трансмиссионном тоннеле, а 33-киловаттный аккумулятор — в моторном отсеке. Без подзарядки экспериментальный трёхколёсник проедет до 240 километров.



Одной из областей для экспериментов стала аэродинамика. Электромобилю по сравнению с обычным Super 3 изменили оформление передней части и форму крыльев, а также снабдили его дополнительными накладками на днище. В итоге коэффициент сопротивления воздуха удалось улучшить на треть — с 0.65 до 0.42. Изменение силовой установки потребовало перенастроек подвески, где появились новые амортизаторы.



Кроме того, XP1 оснастили новой панелью приборов. Она станет отдельным объектом исследований, так как с этим экраном будут изучаться особенности пользовательского интерфейса.



Изучение Morgan XP1 должно помочь инженерам компании понять, как могут выглядеть серийные электрокары бренда. Как отметили в компании, даже «Морганы» на батарейной тяге должны вести себя как классические Morgan, и прототип должен стать одним из инструментов перехода компании на новые источники энергии.



Трёхколёсный Super 3, который стал развитием спорткара 3 Wheeler, компания Morgan представила в феврале прошлого года. Его оснастили трёхцилиндровым мотором Ford на 118 л.с. Таким образом, электрическая версия оказалась несколько мощнее, но в то же время тяжелее. Если бензиновый Super 3 весит 645 килограммов, то XP1 — около 700.