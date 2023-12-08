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Трёхколёсный спорткар Morgan перевели на электротягу

Трёхколёсный спорткар Morgan перевели на электротягу

Автор:
08 декабря 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Morgan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Компания Morgan представила электрический спорткар XP1 (от eXperimental Prototype). Базируется он на шасси трёхколёсного Super 3, но в серию не пойдёт. Новинка станет своего рода испытательным полигоном, на котором будут обкатываться решения для серийных моделей на электротяге. Испытания займут два ближайших года.
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Метки: Morgan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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