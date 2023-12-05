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Упавший кабель на шоссе стал причиной смертельного ДТП

Упавший кабель на шоссе стал причиной смертельного ДТП

Автор:
05 декабря 2023 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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2 декабря в Тайбэе (Тайвань) в результате халатности рабочих при проведении электромонтажных работ упал электрический кабель на оживлённую автостраду Тунсяо и стал причиной ДТП. Один человек погиб, трое получили ранения.

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Метки: Видео   ДТП   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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