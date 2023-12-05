Упавший кабель на шоссе стал причиной смертельного ДТП

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2 декабря в Тайбэе (Тайвань) в результате халатности рабочих при проведении электромонтажных работ упал электрический кабель на оживлённую автостраду Тунсяо и стал причиной ДТП. Один человек погиб, трое получили ранения.
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