Упавшее дерево раздавило машину с людьми

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19 ноября в Новокузнецке на улице Горьковской ураган вырвал с корнем большое старое дерево и оно упало на проезжавшую Ладу Гранту. В результате происшествия погибли 58-летний водитель и 60-летняя пассажирка. 71-летняя женщина и 72-летний мужчина с травмами были доставлены в больницу.
По факту гибели двух человек Кузбасский следком возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Сейчас следователи работают на месте трагедии. Им также предстоит установить людей, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий.
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