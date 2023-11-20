Упавшее дерево раздавило машину с людьми

По факту гибели двух человек Кузбасский следком возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Сейчас следователи работают на месте трагедии. Им также предстоит установить людей, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий.