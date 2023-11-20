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Упавшее дерево раздавило машину с людьми

Упавшее дерево раздавило машину с людьми

Автор:
20 ноября 2023 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дерево   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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19 ноября в Новокузнецке на улице Горьковской ураган вырвал с корнем большое старое дерево и оно упало на проезжавшую Ладу Гранту. В результате происшествия погибли 58-летний водитель и 60-летняя пассажирка. 71-летняя женщина и 72-летний мужчина с травмами были доставлены в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   Дерево   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Зря притормозил, надо было ускориться!
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klop Полчаса назад
Что-то я не понял там что люк под корнями.
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6k
hhwost Час назад
и эти пида(зачеркнуто) чиновники из горзеленхоза как всегда не причём.
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10k
Борис Карабанов Час назад
А случись, не дай Бог, ураган посильнее, как в Штатах или в Индонезии, с множеством жертв, то никаких тюрем не хватит. Всё-таки хорошо, что у нас климат, в основном, умеренный, хотя, как видим, катаклизмы всё равно случаются.
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