Шаг вперёд, два назад. ГИБДД передумали штрафовать водителей за резину не по сезону

Михаил Черников: «Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать [за отсутствие зимней резины] никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода».



Напомним, что с 1 сентября вступили в силу поправки в перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Среди таких условий — шины не по сезону. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.