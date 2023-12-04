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Шаг вперёд, два назад. ГИБДД передумали штрафовать водителей за резину не по сезону

Шаг вперёд, два назад. ГИБДД передумали штрафовать водителей за резину не по сезону

Автор:
04 декабря 2023 11:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   зимняя резина   машина   штраф   
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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что водителей не будут штрафовать за езду на летней резине в зимний период. По словам главного инспектора страны, в случае, если сотрудники ГИБДД остановят такую машину, то автомобиль не задержат и не эвакуируют, а водителя лишь предупредят.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ПДД   авто   автомир   автомобили   зимняя резина   машина   штраф   
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7  комментариев
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7k
Roman 2 часа назад
Подозреваю, правило придумано просто как новый повод для страховой деньги не платить. А вовсе не для "безопасности" быдла всякого.
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4k
Александр 4 минуты назад
Шины должны быть не по сезону, а по температуре окружающего воздуха и соответственно дорожного покрытия. Как только температура опустилась ниже +5, будь любезен "переобуться". Для такого случая разработана очень хорошая шина "липучка". Докладываю... в нынешние внезапные снегопады, липучка показала себя очень хорошо. Потом на дорогах отработает реагент и опять будет голый асфальт.
Зря, очень зря отменили штраф. Надо беспокоиться о безопасности других участников движения если самому водителю за "лете" зимой на себя насрать, то есть все равно.
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60k
Олег 9 минут назад
А как на это смотрит прокуратура? Я несмотря на очень мягкий южный климат, всегда переобуваюсь. Мне моё здоровье дорого. И Очень хочу чтоб остальные участники движения тоже соблюдали ПДД
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49
Liberman 15 минут назад
Я,если честно немного подохренел от цен в этом году. У меня пассат 2008-го. 17-ая резина... Отдаю предпочтение йокогаме - наверное поэтому чуть повезло. Поменял только пару передних - задние живые. Но один фиг - почти 20к...
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25
Dairou Полчаса назад
Что мля? у вас в России за это еще раньше и не привлекали? Лол... в Европе давно за это нехреновые штрафы прилетают и не надо говорить, про разности зарплат, штрафы тут очень приличные к отношению средней зарплаты.
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
В Краснодаре позавчера +21 был днем... сегодня 12-14 градусов и еще неделю-две минимум будет плюсовая температура. PS: сегодня поеду переобуюсь... на всякий случай.
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5k
Lexx 2 часа назад
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