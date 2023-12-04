Шаг вперёд, два назад. ГИБДД передумали штрафовать водителей за резину не по сезону

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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что водителей не будут штрафовать за езду на летней резине в зимний период. По словам главного инспектора страны, в случае, если сотрудники ГИБДД остановят такую машину, то автомобиль не задержат и не эвакуируют, а водителя лишь предупредят.
Михаил Черников: «Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать [за отсутствие зимней резины] никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода».
Напомним, что с 1 сентября вступили в силу поправки в перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Среди таких условий — шины не по сезону. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Напомним, что с 1 сентября вступили в силу поправки в перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Среди таких условий — шины не по сезону. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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Зря, очень зря отменили штраф. Надо беспокоиться о безопасности других участников движения если самому водителю за "лете" зимой на себя насрать, то есть все равно.