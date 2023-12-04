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Вышел на пешеходный переход и не идёт

Вышел на пешеходный переход и не идёт

Автор:
04 декабря 2023 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   
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На улице Семафорной в Красноярске водитель наехал на пешехода, который никак не мог определиться, чего он хочет.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   пьянь   
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1  комментарий
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dima423 3 минуты назад
Надеюсь водилу не найдут)
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