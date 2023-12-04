Вышел на пешеходный переход и не идёт

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На улице Семафорной в Красноярске водитель наехал на пешехода, который никак не мог определиться, чего он хочет.
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