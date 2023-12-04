Без ДТП. Новое слово в уборке снега

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В Москве специалисты коммунальных служб придумали интересный способ уборки дорог от выпавшего снега. Ролик сняли очевидцы.
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Так для этого надо чтобы перед ним дорога тоже чистая была.
хотя могу ошибиться.