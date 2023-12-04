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Без ДТП. Новое слово в уборке снега

Без ДТП. Новое слово в уборке снега

Автор:
04 декабря 2023 10:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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В Москве специалисты коммунальных служб придумали интересный способ уборки дорог от выпавшего снега. Ролик сняли очевидцы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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4  комментария
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6k
Александр Час назад
И что? По факту, позади снегоуборщика чистая дорога остаётся. Даже на видео это чётко видно.. Бабе лишь бы выпендриться...
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7k
Бу 2 часа назад
вроде это в Питере было?
хотя могу ошибиться.
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354
mechatron Бу Час назад
В Москве тоже такое видел.
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