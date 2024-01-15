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Редкий Mercedes-Benz SL с двигателем 7.3 литра и минимальным пробегом ушёл с молотка

Редкий Mercedes-Benz SL с двигателем 7.3 литра и минимальным пробегом ушёл с молотка

Автор:
15 января 2024 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
1143
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В конце 1990-х компания Mercedes-Benz при участии только-только вошедшей в состав концерна AMG выпустила по разным оценкам от 50 до 85 экземпляров SL 73 AMG с монументальным V12 объёмом 7.3 литра. Один из них был выставлен на торги на аукционе Collecting Cars и 340 000 фунтов или 38,06 миллиона рублей. Высокая ставка объясняется не только редкостью модификации, но и достоинствами самого автомобиля.
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Метки: AMG   Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
хрен на такую тачку запчасти найдёш.
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783
сергей прохоров 2 минуты назад
Из статьи не понял,продали или еще нет? Уже опоздал или можно бежать?
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Добрый Бабайка

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