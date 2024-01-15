Редкий Mercedes-Benz SL с двигателем 7.3 литра и минимальным пробегом ушёл с молотка

Мотор 7.3 разработали на базе стандартного по тем временам 6-литрового V12. Помимо увеличения объёма, двигатель снабдили новыми валами, титановыми поршнями, модернизированной системой клапанов, альтернативным выхлопом и рядом других доработок. Позже этот же агрегат в дополнительно модифицированном варианте AMG выпускала для итальянцев из Pagani, которые устанавливали его на суперкар Zonda. Силовая установка считается одной из самых объёмных в истории дорожных Mercedes-Benz.



На SL 73 AMG мотор развивал 525 л. с. и 750 Нм. Работая в паре с 5-ступенчатым автоматом, двигатель разгонял гран-турер до 100 км/ч примерно за 4.5 секунды. Максимальная скорость была традиционно ограничена отметкой 250 км/ч, но после удаления ограничителя автомобиль мог набрать 320 км/ч.



Именно этот экземпляр первоначально был выпущен как стандартный SL 600 и хранился в коллекции королевской семьи Брунея. После появления модификации SL 73 AMG гран-турер отправили обратно на завод, где ему переработали силовой агрегат до соответствующих спецификаций, а также изменили внешность, подвеску и интерьер.



Особо привлекательным для поклонников Mercedes-Benz SL 73 AMG делает мизерный пробег. Кроме того, считается, что это один из всего двух экземпляров, сошедших с конвейера с правым рулём. Сейчас автомобиль находится в Великобритании, куда его перевезли в 2017 году.