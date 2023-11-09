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Сразу два редких трековых Mercedes-Benz CLK GTR выставят на торги

Сразу два редких трековых Mercedes-Benz CLK GTR выставят на торги

Автор:
09 ноября 2023 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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17 ноября аукцион Сотбис выставил на продажу сразу 2 трековых суперкара Mercedes-Benz CLK GTR Coupe 1999 года выпуска. Всего было построено 26 таких автомобилей. Торги пройдут в рамках Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Предполагаемая стоимость составляет 9 миллионов долларов (830 миллионов рублей) за каждый автомобиль.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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1  комментарий
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Viktor 19 минут назад
А ежели оптом, сразу два брать, отдадут дешевле?
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