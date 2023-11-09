Сразу два редких трековых Mercedes-Benz CLK GTR выставят на торги

Mercedes-Benz в содружестве с AMG разработала CLK GTR для участия в категории GT1 чемпионата FIA GT во второй половине 1990-х. Омологационные стандарты требовали выпуска определённого количества дорожных машин, но Mercedes-Benz не адаптировала для трека уже имеющуюся модель, а поступила наоборот: CLK GTR был создан с нуля и позже слегка доработан для дорог общего пользования.



Дорожные версии гоночной машины, известные как Straßenversion, отличались чуть более комфортной отделкой салона, кондиционером, аудиосистемой и двигателем увеличенного объёма. Если на гоночный CLK GTR устанавливали шестилитровый V12, то для дорожного суперкара разработали мотор объёмом 6,9 литра. Обе версии развивали более 600 л.с.



Купе, которое выставят на торги, построили в 1999 году седьмым по счёту из партии в 20 машин. Автомобиль проехал с тех пор чуть более 7 тысяч километров и не только эксплуатировался владельцами, но и снимался в Youtube-сериале, посвящённом самым редким спорткарам. Аукционисты оценивают машину в диапазоне от 8 до 9 миллионов долларов.



За родстер могут заплатить значительно больше — до 13 миллионов. Обусловлена такая ставка сразу несколькими факторами. Mercedes-Benz построила всего шесть CLK GTR с открытым кузовом и изменённой аэродинамикой, и нынешний появился третьим по счёту. Кроме того, автомобилем практически не пользовались: с 2002 года он проехал всего 170 километров.



У гоночного CLK GTR есть ещё более редкая модификация CLK LM. Таких собрали всего четыре, переработав уже имеющиеся шасси и силовой агрегат для участия в суточных гонках. Один из таких болидов выставляли на продажу в августе, но точную цену машины продавец открыто не публиковал.