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Уникальное купе Mercedes-Benz 300 SEL выставят на торги

Уникальное купе Mercedes-Benz 300 SEL выставят на торги

Автор:
29 июня 2023 15:22
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   купе   машина   
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В августе этого года частный британский аукционный дом Bonhams выставит на торги единственный образец Mercedes-Benz 300 SEL. Уникальность его заключается в том, что ателье Pininfarina певратила его из седана в купе. Автомобиль находится не в лучшем состоянии, но благодаря его уникальности за него планируют выручить до 600 тысяч долларов.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   купе   машина   
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