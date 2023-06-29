Уникальное купе Mercedes-Benz 300 SEL выставят на торги

Сама компания Mercedes-Benz никогда не выпускала 300 SEL в кузове купе. Однако считается, что некий голландский промышленник обращался в компанию с просьбой построить двухдверную модификацию на той же платформе. В Mercedes-Benz ему отказали, и тогда он передал купленный седан 1969 года в ателье Pininfarina.



Итальянские дизайнеры спроектировали для него полностью новый кузов с иным оформлением передней части и кормы, а также новыми стойками, благодаря чему купе получило более динамичный силуэт. Новые панели сделаны вручную из стали.

Изменений в технике не произошло: 300 SEL Coupe укомплектован тем же восьмицилиндровым мотором объёмом 6,3 литра, который развивал 250 л.с.

По некоторым данным, постройка уникального автомобиля обошлась заказчику в 400 тысяч гульденов (чуть меньше миллиона долларов по современным меркам). При этом сам он машиной почти не пользовался, предпочитая ездить с шофёром. Купе выставлено на продажу «как есть» — со следами износа на кузове, царапинами и ржавчиной.



Седанов 300 SEL было выпущено около 6,5 тысячи, и они также считаются коллекционной ценностью. К примеру, весной прошлого года за экземпляр, принадлежавший знаменитому актёру и гонщику Стиву Маккуину, предлагали на аукционе 164 тысячи долларов. Однако продавцу сумма показалась слишком скромной, и сделка не состоялась.