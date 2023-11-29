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На видео попал момент&nbsp;противостояния фермера и мотоблока

На видео попал момент противостояния фермера и мотоблока

Автор:
29 ноября 2023 08:19
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   в мире   люди   мотоблок   неудача   фейл   
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Камера наблюдения, установленная в населенном пункте в Китае, запечатлела «побег» мотоблока с телегой от мужчины.

Местный фермер, управляя мотоблоком, не смог преодолеть поворот и упал на проезжую часть. Попытки вернуть контроль над мотоблоком не увенчались успехом.

Разместивший в сети видео автор не уточнил, как скоро китаец вновь занял водительское место и продолжил движение.

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Метки: Видео   Китай   в мире   люди   мотоблок   неудача   фейл   
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4  комментария
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17k
banzai7 54 минуты назад
Музычку хорошую подобрали
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Борис Карабанов 7 минут назад
Феерично!
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10k
Игорь 13 минут назад
он там до сих пор наверное бродит :)
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Dobriy drug

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