На видео попал момент противостояния фермера и мотоблока

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Камера наблюдения, установленная в населенном пункте в Китае, запечатлела «побег» мотоблока с телегой от мужчины.
Местный фермер, управляя мотоблоком, не смог преодолеть поворот и упал на проезжую часть. Попытки вернуть контроль над мотоблоком не увенчались успехом.
Разместивший в сети видео автор не уточнил, как скоро китаец вновь занял водительское место и продолжил движение.
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