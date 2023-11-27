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Неужели так сложно посмотреть на дорогу?

Неужели так сложно посмотреть на дорогу?

Автор:
27 ноября 2023 12:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Муроме, Владимирской области, 15-летний подросток переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу был сбит грузовиком. Подростка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами тела. По неподтверждённым данным позже он скончался.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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35  комментариев
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700
Константин Час назад
Остановить 50 кг мяса проще, чем 20-40 тонн металла. Эх...
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1k
Тимур 10 минут назад
"Неужели так сложно притормозить?" Да вы прикалываетесь. Мне не жалко на 5 сек остановить свои 80 кг, чтобы дать проехать 40-тонной фуре.
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10k
Борис Карабанов 10 минут назад
Парень спокойно подошёл к переходу. Его было отлично видно. Почему водитель не тормозил? Не ожидал, что пешеходный переход может пересекать пешеход? А что тогда ещё должно настораживать во время приближения к пешеходному переходу?
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1k
Тимур 12 минут назад
Помните старый анекдот: "Пешеход, умирая, помни, ты был прав!"
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448
Кузнецов Алексей Тимур Минуту назад
Дак в данном случае не ясно что лучше !!! Петухом теперь 8 лет за ребенка мотать или скончаться . И в чем тут анекдот ?
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4k
Артур 19 минут назад
Самое главное он сделал - воткнул наушники и натянул капюшон
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16
Игорь Полчаса назад
Два дебилоида встретились.
Один несётся, ему пофиг - он на фуре, все должны расступиться ибо я лечу. Буду ещё скорость сбрасывать из-за всяких членистоногих.
Другой в капюшоне, на переходе, с затычками в ушах небось - везде прав и все должны стоять и кланяться что "мальчик" переходит дорогу. Перешёл
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37k
Алексей 41 минуту назад
два дебила -это сила
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689
deGENERat 41 минуту назад
Минусуйте!! Тут явная обоюдка: один не уступил, другой не убидился. Только законы у нас в сторону пешехода... Пацана жалко, но и водилу тоже.
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28k
Matrosskin 45 минут назад
Когда уже наказание за нарушение ПДД будет соответствовать классу транспортного средства ? Нарушать на Деу Матизе и вот такой вот фуре - плохо, но - последствия то обычно совсем разные и для окружающих и для водителя!
И второе - за рулём фуры человек, у которого вообще это профессия. Любое нарушение ими должно рассматриваться не просто в разрезе ПДД/КоАП, а ещё и в разрезе УКРФ Статьи 238. "... выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ". И за нарушение ПДД , даже если никого не раздавил, наказание должно не ограничиваться 1000 рублей да ещё со скидкой.
Пешеход, конечно, в этом случае сделал всё плохо, факт. Но виноват водитель фуры полностью. Знак и пешехода увидеть можно было, даже не свалишь на разметку.
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1k
Hard.NET 48 минут назад
Правильно - с черепной травмой... Мозга там нет.
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2k
Илья 50 минут назад
А всего то надо было "Убедиться в безопасности перехода", как этого требуют ПДД.
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25k
Михаил Сметанкин 51 минуту назад
Прям как в этом вашем аниме...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Сергей Викторович 59 минут назад
При чем тут пешеход? Когда станут за такие дела водителей пожизненно садить, то и не будут гонять.
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34k
Fat Lynx Час назад
- Куда они оба так спешили?
- На встречу друг другу....
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2k
Alex Час назад
Пацана жалко, увидел что его встречка пропускает и пошел, грузовик видимо из-за капюшона поздно увидел и рванул под колёса. Если бы фуровод перед переходом притормозил, может и обошлось бы. Еще больше родителей его жалко, мои соболезнования...
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1k
Руслана Тарасова Час назад
Парень в капюшоне, видимости по бокам ограничена. Есть вероятность, что и в наушниках был. В таком случае и визуальной информации нет и слуховой. То ,что он не смотрел по сторонам и думал о чем то своем , видно, по действиям - подошёл к переходу и никуда не глядя, рванул на другую сторону. Рванул на тот свет...Печально. Кто виноват? Вопрос не имеет однозначного ответа.
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8k
Влад Час назад
ходить по улице в капюшоне -почти тоже самое, что в наушниках-отсутствует периферийное зрение напрочь
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787
Aurelian Час назад
Прямиком в АД накуй!
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36k
Андрей Иванов Час назад
Неужели так сложно притормаживать перед переходами и вообще не гнать на большегрузе по городу, особенно в такую погоду?
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4k
Руслан Час назад
Беспечность пешеходов очень удручает. Каждый день видишь, как прут на красный, не смотрят по сторонам, переходят нерегулируемый переход как на бульваре прогулочным шагом, в капюшонах, мамаш, толкающих коляски вперед, папаш, выпускающих детей переходить нерегулируемый переход перед оттормозившимся автобусом и тд.
Понятно, что на водителе бОльшая ответственность, но и самим пешеходам не мешало бы культуру поведения на дороге освоить. Без взаимного уважения водитель-пешеход, порядка не будет.
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3k
SmartCat101 Час назад
вот муфлон! и сам ласты склеил и водителю жизнь испортил
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