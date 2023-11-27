Неужели так сложно посмотреть на дорогу?

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В Муроме, Владимирской области, 15-летний подросток переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу был сбит грузовиком. Подростка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами тела. По неподтверждённым данным позже он скончался.
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Один несётся, ему пофиг - он на фуре, все должны расступиться ибо я лечу. Буду ещё скорость сбрасывать из-за всяких членистоногих.
Другой в капюшоне, на переходе, с затычками в ушах небось - везде прав и все должны стоять и кланяться что "мальчик" переходит дорогу. Перешёл
И второе - за рулём фуры человек, у которого вообще это профессия. Любое нарушение ими должно рассматриваться не просто в разрезе ПДД/КоАП, а ещё и в разрезе УКРФ Статьи 238. "... выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности ". И за нарушение ПДД , даже если никого не раздавил, наказание должно не ограничиваться 1000 рублей да ещё со скидкой.
Пешеход, конечно, в этом случае сделал всё плохо, факт. Но виноват водитель фуры полностью. Знак и пешехода увидеть можно было, даже не свалишь на разметку.
- На встречу друг другу....
лично я не заметил превышения скорости
а смотреть по сторонам и убедиться в том что тебя пропускают это не только в правилах написано но еще и здравый смысл!!! коего у вас походу тоже нет
где пешеходный переход? на асфальте нарисован? воделю с лопатой бегать перед машиной разметку откапывать?
вы уверены что знак перехода был виден водителю большегруза?
да в моем городе половину знаков из-за деревьев и рекламы не видно а в вашем?