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"Ему бы на вираж уйти, а он..."

"Ему бы на вираж уйти, а он..."

Автор:
21 ноября 2023 10:56
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Белгороде на пересечении улицы Славянской и проспекта Ватутина произошло тройное ДТП. Водитель Тойоты хотел проскочить на красный сигнал светофора, а в итоге задел Ладу Калину и Порше. Пострадал, к счастью, только водитель Тойоты.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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391
Konst 57 минут назад
Водитель и пассажиры калины могут смело второй день рождения отмечать! Влети он в бок, да на такой скорости, ладу бы на части порвало!
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Ли Харви Освальд 41 минуту назад
"Пострадал, к счастью, только водитель Тойоты."
К несчастью он не самовыпилился в какой-нибудь столб, а значит у него может появиться вторая попытка покалечить невиновных
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