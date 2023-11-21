"Ему бы на вираж уйти, а он..."

В Белгороде на пересечении улицы Славянской и проспекта Ватутина произошло тройное ДТП. Водитель Тойоты хотел проскочить на красный сигнал светофора, а в итоге задел Ладу Калину и Порше. Пострадал, к счастью, только водитель Тойоты.

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В Белгороде на пересечении улицы Славянской и проспекта Ватутина произошло тройное ДТП. Водитель Тойоты хотел проскочить на красный сигнал светофора, а в итоге задел Ладу Калину и Порше. Пострадал, к счастью, только водитель Тойоты. 2023-11-21T10:56:39+03:00 Пропустить

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