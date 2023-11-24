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В ГИБДД рассказали, в какие аварии чаще всего попадают опытные водители

В ГИБДД рассказали, в какие аварии чаще всего попадают опытные водители

Автор:
24 ноября 2023 14:39
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   машина   
2077
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Опыт вождения часто рассматривается как ценное преимущество, позволяющее водителю предвидеть и избегать потенциальных опасностей на дороге. Тем не менее, даже самые опытные водители могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Представитель ГИБДД рассказал о шести наиболее распространённых происшествиях с участием пожилых и опытных автомобилистов.
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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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7k
Vladimir Час назад
Опытные водители чаще всего попадают в аварии с неопытными. Потому что их больше, а опытные с мегаопытными вообще не сталкиваются.
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41k
Сергей 4 минуты назад
Водители любые могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий по независящим от них причинам. Вот виновником ДТП опытные бывают гораздо реже.
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30k
Aqueronte 13 минут назад
Опытные или пожилые? Это не одно и тоже.
Я считаю себя достаточно опытным водителем но сосед у меня пожилой, у него реальный стаж лет 40 а пробег хрен да маленько, дача- дом и то летом ну и по молодости чутка ездил.
И у кого опыта больше? Я, который объехал от Карелии до Абхазии и от Смоленска до Азербайджана за 15 лет и накрутил 300+ тыс километров или 40 лет как пони в цирке, дом- дача- Ашан?
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2k
smokes 24 минуты назад
Да блин как водят современные водятлы. будь ты хот водила с охрененным скилом... дурака не просчитаешь...
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60k
Олег 38 минут назад
вообще ни о чём.... ВООБЩЕ! Поток бреда
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36k
АнтонПолднев 57 минут назад
Почему в посте опытный = пожилой? Пожилые водители вообще отдельная группа и к "опытным" вообще никакого отношения не имеет. Опыт и возраст никак не соотносится. Без крайностей естественно. Никто не говорит, что получивший год назад права каким-то магическим образом накопили багаж опыта и знаний.
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28k
Lehoia Час назад
Не надо смешивать понятия "опытный" и "пожилой".
Можно иметь стаж 30-40 лет, и ездить всю жизнь на дачу и с дачи, два раза в год.
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9k
soar Час назад
Опытные водители попадают в дтп на участках, где внезапно сменили знаки приоритета. Причем после аварии еще и доказывать будут до усрачки, что "я тут тридцать лет так езжу".
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