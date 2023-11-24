В ГИБДД рассказали, в какие аварии чаще всего попадают опытные водители

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Опыт вождения часто рассматривается как ценное преимущество, позволяющее водителю предвидеть и избегать потенциальных опасностей на дороге. Тем не менее, даже самые опытные водители могут стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Представитель ГИБДД рассказал о шести наиболее распространённых происшествиях с участием пожилых и опытных автомобилистов.
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Среди них - столкновения на перекрёстках и выезды с обочин. Несмотря на осторожность, водители, особенно старшего возраста, могут неправильно оценить расстояние и скорость встречного транспорта, что приводит к их попаданию в ДТП, особенно если другие водители превысили скорость.
Кроме того, опытные водители часто не могут предвидеть, что транспортные средства проигнорируют знак "Уступи дорогу" на обочине. Другой типичный случай - перестроение из одной полосы в другую, когда водители забывают проверить "слепые зоны".
Кроме того, к ДТП могут привести неожиданные столкновения с пешеходами, особенно с теми, которые частично скрыты за транспортными средствами. Еще одна потенциальная опасность - слишком частое убеждение водителей в том, что на перекрестках можно "проехать на желтый".
Наконец, опасность для пожилых водителей представляет и встречное левоповоротное движение на перекрёстках, особенно когда автомобили, выезжающие на встречную полосу для поворота, загораживают прямолинейное движение. Невнимание к этому факту может привести к серьезным столкновениям.
Кроме того, опытные водители часто не могут предвидеть, что транспортные средства проигнорируют знак "Уступи дорогу" на обочине. Другой типичный случай - перестроение из одной полосы в другую, когда водители забывают проверить "слепые зоны".
Кроме того, к ДТП могут привести неожиданные столкновения с пешеходами, особенно с теми, которые частично скрыты за транспортными средствами. Еще одна потенциальная опасность - слишком частое убеждение водителей в том, что на перекрестках можно "проехать на желтый".
Наконец, опасность для пожилых водителей представляет и встречное левоповоротное движение на перекрёстках, особенно когда автомобили, выезжающие на встречную полосу для поворота, загораживают прямолинейное движение. Невнимание к этому факту может привести к серьезным столкновениям.
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Метки: Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили машина
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Я считаю себя достаточно опытным водителем но сосед у меня пожилой, у него реальный стаж лет 40 а пробег хрен да маленько, дача- дом и то летом ну и по молодости чутка ездил.
И у кого опыта больше? Я, который объехал от Карелии до Абхазии и от Смоленска до Азербайджана за 15 лет и накрутил 300+ тыс километров или 40 лет как пони в цирке, дом- дача- Ашан?
Можно иметь стаж 30-40 лет, и ездить всю жизнь на дачу и с дачи, два раза в год.
Иных тракторовок не бывает.
У меня около 900 тысяч по Москве и ближнему Подмосковью, типа дача . И только 150 тысяч на дальние.
Выходит я неопытный водитель.
А кто на трассах жал педальку тормоза и катался на круизе - тот опытный?
Но не думаю что это прям массово происходит