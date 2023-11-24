В ГИБДД рассказали, в какие аварии чаще всего попадают опытные водители

Среди них - столкновения на перекрёстках и выезды с обочин. Несмотря на осторожность, водители, особенно старшего возраста, могут неправильно оценить расстояние и скорость встречного транспорта, что приводит к их попаданию в ДТП, особенно если другие водители превысили скорость.



Кроме того, опытные водители часто не могут предвидеть, что транспортные средства проигнорируют знак "Уступи дорогу" на обочине. Другой типичный случай - перестроение из одной полосы в другую, когда водители забывают проверить "слепые зоны".



Кроме того, к ДТП могут привести неожиданные столкновения с пешеходами, особенно с теми, которые частично скрыты за транспортными средствами. Еще одна потенциальная опасность - слишком частое убеждение водителей в том, что на перекрестках можно "проехать на желтый".



Наконец, опасность для пожилых водителей представляет и встречное левоповоротное движение на перекрёстках, особенно когда автомобили, выезжающие на встречную полосу для поворота, загораживают прямолинейное движение. Невнимание к этому факту может привести к серьезным столкновениям.