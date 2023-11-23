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Huawei назвала цены на большой электрический кроссовер Aito M9

Huawei назвала цены на большой электрический кроссовер Aito M9

Автор:
23 ноября 2023 13:43
Сообщество : Автомир
Метки: Huawei   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   электромобиль   
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Китайская компания известная нам по смартфонам и прочим электронным устройствам представила большой электромобиль Aito M9, который размерами превосходит Toyota Land Cruiser 300. Он получит две силовые установки на выбор и обе с полным приводом. Продажи должны стартовать в декабре этого года, по цене от 500 000 до 600 000 юаней или 6,1 - 7,3 миллионов рублей.
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Метки: Huawei   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   электромобиль   
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2  комментария
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85k
Доктор Джонс Полчаса назад
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65k
doker 56 минут назад
Если кузов оцинкован, то всегда есть возможность доехать до пункта назначения.
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