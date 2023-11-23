Huawei назвала цены на большой электрический кроссовер Aito M9

Габариты вседорожника — 5230×1999×1800 мм при колёсной базе 3110 мм. Тем самым кроссовер сопоставим по размерам с целым рядом больших китайских минивэнов. Его масштабы заставляют предположить, что у Aito M9 будут версии с двумя и тремя рядами кресел.



Лаконичная внешность M9, отдалённо напоминающего силуэтом Mercedes-Benz GLS, разбавлена 22-дюймовыми колёсными дисками и необычной оптикой. И фары, и фонари получили пиксельные секции, которые, вероятнее всего, смогут отображать несложную анимацию. Будет у Aito M9 и развитый аппаратный комплекс системы автономного управления с закреплённым на крыше лидаром.



На рынок Китая кроссовер выйдет с двумя вариантами силовых установок. Обе они электрические и состоят из двух моторов, но отличаются как мощностью, так и способом хранения энергии. Первая модификация получит 218-сильный мотор на передней оси и 313-сильный на задней, а также 98-киловаттную батарею CATL. Такой Aito M9 сможет проехать без подзарядки до 630 км.



У второй версии батарея заметно скромнее — на 40 кВт⋅ч. Иными окажутся и двигатели, которые смогут развивать 224 и 152 л. с. соответственно. Запас хода на электротяге всего 175 км. Однако этот кроссовер получит 1.5-литровый 152-сильный ДВС для выработки электроэнергии и, вероятнее всего, будет заметно дальнобойнее обычного электрокара. Точные данные пока не озвучены.



Сборкой нового вседорожника займётся производственный партнёр Huawei компания Seres. Полноценные продажи Aito M9 должны стартовать в декабре.