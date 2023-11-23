"У неё мозги есть?": в Приморье женщина на BMW наехала на ребёнка и оттащила его с дороги





Вероятнее всего, автолюбительница хотела помочь мальчику, однако её поступок не оценили.

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"Бедный мальчишка, надеюсь, у него нет серьезных повреждений"

"Судя по тому, как он пытается идти, повреждения как раз и есть".

"Зачем она его так тащит? Нельзя даже шевелить до приезда скорой помощи"

"Да она без мозгов"





Пострадавших в ДТП действительно нельзя перемещать - это может оказаться фатальным. Лучшее, что может сделать автомобилист для сбитого пешехода - вызвать неотложку и оставаться на месте аварии до приезда правоохранителей и врачей.





Номера автолюбительницы оказались засвечены, поэтому уйти от наказания у неё вряд ли получится. После появления видео в соцсетях поступком мадам заинтересовались в Госавтоинспекции.

Установлено, что 35-летняя женщина, находясь за рулём BMW X, двигалась со стороны кольца Первой речки в направлении остановки общественного транспорта «Дальпресс». На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 11-летнего мальчика, которого пришлось госпитализировать.

Известно, что водительский стаж владелицы BMW составляет 16 лет, т.е. новичком на дороге её не назовёшь. В обстоятельствах случившегося ДТП разбираются правоохранители. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.