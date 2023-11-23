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"У неё мозги есть?": в Приморье женщина на BMW наехала на ребёнка и оттащила его с дороги

"У неё мозги есть?": в Приморье женщина на BMW наехала на ребёнка и оттащила его с дороги

Автор:
23 ноября 2023 08:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Владивосток   ДТП   Приморье   авария   дети   ребенок   
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Поступок автолюбительницы вызвал негодование у жителей Владивостока.

В соцсетях Приморья завирусился видеролик, в котором мадам оттаскивает мальчика с дороги. Очевидец сообщил, что женщина только что сбила ребёнка на своём BMW и теперь уводит его с проезжей части. Инцидент произошёл во Владивостоке в районе Первой речки.



Вероятнее всего, автолюбительница хотела помочь мальчику, однако её поступок не оценили.

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  • "Бедный мальчишка, надеюсь, у него нет серьезных повреждений"
  • "Судя по тому, как он пытается идти, повреждения как раз и есть".
  • "Зачем она его так тащит? Нельзя даже шевелить до приезда скорой помощи"
  • "Да она без мозгов"


Пострадавших в ДТП действительно нельзя перемещать - это может оказаться фатальным. Лучшее, что может сделать автомобилист для сбитого пешехода - вызвать неотложку и оставаться на месте аварии до приезда правоохранителей и врачей.


Номера автолюбительницы оказались засвечены, поэтому уйти от наказания у неё вряд ли получится. После появления видео в соцсетях поступком мадам заинтересовались в Госавтоинспекции.

Установлено, что 35-летняя женщина, находясь за рулём BMW X, двигалась со стороны кольца Первой речки в направлении остановки общественного транспорта «Дальпресс». На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 11-летнего мальчика, которого пришлось госпитализировать.


Известно, что водительский стаж владелицы BMW составляет 16 лет, т.е. новичком на дороге её не назовёшь. В обстоятельствах случившегося ДТП разбираются правоохранители. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.


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Метки: Видео   Владивосток   ДТП   Приморье   авария   дети   ребенок   
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7  комментариев
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5k
Alex 2 часа назад
Все водилы BMW - пид**сы.
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3k
SmartCat101 12 минут назад
посадить суку и бмв конфисковать
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1k
Ksenia2 Полчаса назад
Реально идиотка. А если б у ребенка был перелом позвоночника или внутреннее кровотечение? 16 лет за рулем, а мозгов - как у курицы.
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10k
hairov 2 часа назад
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10k
hairov 2 часа назад
Одни квадраты на видео!
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250
piharev1 2 часа назад
да и ху с ним лишь бы авто не пострадало
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