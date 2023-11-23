"У неё мозги есть?": в Приморье женщина на BMW наехала на ребёнка и оттащила его с дороги

Поступок автолюбительницы вызвал негодование у жителей Владивостока.
В соцсетях Приморья завирусился видеролик, в котором мадам оттаскивает мальчика с дороги. Очевидец сообщил, что женщина только что сбила ребёнка на своём BMW и теперь уводит его с проезжей части. Инцидент произошёл во Владивостоке в районе Первой речки.
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Вероятнее всего, автолюбительница хотела помочь мальчику, однако её поступок не оценили.
- "Бедный мальчишка, надеюсь, у него нет серьезных повреждений"
- "Судя по тому, как он пытается идти, повреждения как раз и есть".
- "Зачем она его так тащит? Нельзя даже шевелить до приезда скорой помощи"
- "Да она без мозгов"
Пострадавших в ДТП действительно нельзя перемещать - это может оказаться фатальным. Лучшее, что может сделать автомобилист для сбитого пешехода - вызвать неотложку и оставаться на месте аварии до приезда правоохранителей и врачей.
Номера автолюбительницы оказались засвечены, поэтому уйти от наказания у неё вряд ли получится. После появления видео в соцсетях поступком мадам заинтересовались в Госавтоинспекции.
Установлено, что 35-летняя женщина, находясь за рулём BMW X, двигалась со стороны кольца Первой речки в направлении остановки общественного транспорта «Дальпресс». На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 11-летнего мальчика, которого пришлось госпитализировать.
Известно, что водительский стаж владелицы BMW составляет 16 лет, т.е. новичком на дороге её не назовёшь. В обстоятельствах случившегося ДТП разбираются правоохранители. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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