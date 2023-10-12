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Ребёнок на ходунках остался без присмотра и скатился со склона

Ребёнок на ходунках остался без присмотра и скатился со склона

Автор:
12 октября 2023 08:48
Метки: Видео   КИтай   дети   инцидент   ребёнок   ходунки   
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Бабушка ненадолго оставила годовалого внука без присмотра, о чём вскоре пожалела. Активный малыш воспользовался моментом и отправился в своё первое путешествие.

9 октября камера видеонаблюдения, установленная в жилище, находящемся в уезде Сюаньхань (округ Дачжоу, провинция Сычуань, КНР), зафиксировала момент бегства годовалого ребёнка.
Бабушка мальчика отвернулась, чтобы приготовить молоко, когда ребёнок соскользнул с порога дома и устремился в своё первое самостоятельное путешествие, закончившееся в десятках метрах от дома.

Пожилая родственница, не обнаружив внука, бросилась вниз по улице и спустя некоторое время вернулась назад, неся на руках младенца, который к счастью не пострадал. Как выяснилось позднее, соседка прервала неконтролируемый заезд младенца и остановила его, а затем вернула бабуле.

После произошедшего родственники малыша начали привязывать ходунки ко столу. Кроме того, родители планируют принять дополнительные меры, чтобы обезопасить ребёнка.

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Метки: Видео   КИтай   дети   инцидент   ребёнок   ходунки   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 45 минут назад
На ручник не поставила.
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5k
Дмитрий ! 41 секунду назад
Оставила у открытых настежь дверей, интересно, что могло пойти не так?
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94
ruslan d 21 минуту назад
Будущий Валентино Росси
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