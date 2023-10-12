Ребёнок на ходунках остался без присмотра и скатился со склона

Бабушка ненадолго оставила годовалого внука без присмотра, о чём вскоре пожалела. Активный малыш воспользовался моментом и отправился в своё первое путешествие.
9 октября камера видеонаблюдения, установленная в жилище, находящемся в уезде Сюаньхань (округ Дачжоу, провинция Сычуань, КНР), зафиксировала момент бегства годовалого ребёнка.
Бабушка мальчика отвернулась, чтобы приготовить молоко, когда ребёнок соскользнул с порога дома и устремился в своё первое самостоятельное путешествие, закончившееся в десятках метрах от дома.
Пожилая родственница, не обнаружив внука, бросилась вниз по улице и спустя некоторое время вернулась назад, неся на руках младенца, который к счастью не пострадал. Как выяснилось позднее, соседка прервала неконтролируемый заезд младенца и остановила его, а затем вернула бабуле.
После произошедшего родственники малыша начали привязывать ходунки ко столу. Кроме того, родители планируют принять дополнительные меры, чтобы обезопасить ребёнка.
Источник:
- В детском развлекательном центре подрались две боевые дамочки
- В Китае фермеры перевозят овец и свиней в пассажирских поездах
- Папа построил карусель для своих сыновей
- Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне
- 12 пар близнецов стали первоклассниками одной школы