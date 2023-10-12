Ребёнок на ходунках остался без присмотра и скатился со склона

Пожилая родственница, не обнаружив внука, бросилась вниз по улице и спустя некоторое время вернулась назад, неся на руках младенца, который к счастью не пострадал. Как выяснилось позднее, соседка прервала неконтролируемый заезд младенца и остановила его, а затем вернула бабуле.