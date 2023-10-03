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«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

Автор:
03 октября 2023 16:08
Сообщество : Наука
Метки: Алексей Савватеев   Видео   гаджеты   дети   математик   ребенок   смартфон   
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И добавил, что родители, «совершают преступление», если дают своим чадам смартфоны в раннем возрасте.

Алексей Савватеев - доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН и профессор МФТИ. Неплохо известен в сети как популяризатор науки. В первую очередь, его любимой математики.

На днях он дал интервью и числе прочих вопросов поговорил о смартфонах. По его словам, детям они противопоказаны. Категорически.

Особенно в раннем возрасте. Учёный считает, что телефон у малышей вызывает «дебилизацию» и «неспособность ни на чём сконцентрироваться».

Воланд говорил: «Москвичи как москвичи, квартирный вопрос только их испортил». Дети сегодня вроде как дети, но смартфон их испортил. Сегодняшние дети в массе своей навсегда искорёжены тем, что им в 3 года дали смартфон. Мы в 12 не купили, объяснили дочери, что она - единственная в классе не принимает наркотики, и это прекрасно. Я имею в виду смартфон.

Смартфон является героином сегодняшнего дня. Можно провести аналогию с алкоголем - во взрослом состоянии контролируемым образом можно, а ребенку - просто сухой закон. И никак иначе, потому что это вызовет отупление, дебилизацию и неспособность концентрироваться ни на чем.

Мы живем в условиях, когда смартфон конкурирует со школой.  И очень тяжело конкурировать с разным дерьмом, ярким и цветастым. Когда человек уже дебилизирован, он уже считает, что это интереснее.

Как часто задают вопросы «зачем сейчас учиться, если есть калькуляторы?» Хотите быть банановой республикой - вперед, закройте космическую программу, инженерную, объявите, что Россия как самостоятельная культурная сущность не существует, адаптирует чужие форматы, будет поставлять нефть и газ, не будет рыпаться никуда, захотите - разделится на несколько кусков. Захотите - сделайте культурное самоубийство.

А если мы хотим быть страной-цивилизацией, надо учиться. Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда. Калькуляторы на ОГЭ - это призыв не учить таблицу умножения. Призыв не учить таблицу умножения - это призыв превратиться в обезьяну.

Ситуация со смартфонами - это, может быть, проблема №1 нашей страны. Школьники идут на экскурсию, там интереснейшие экспонаты, а они здесь (в смартфоне). Ну что это? Плакать можно. Это надо объявить всероссийской проблемой. Может обращение Путина, еще что-то.

Я призываю всех родителей понимать, что если вы дали слишком рано ребенку смартфон, вы из него вырастите дебила. Если это произошло раньше 8 или 7 лет, я считаю, что родитель совершил преступление.



Интересная точка зрения, хотя смартфон сейчас всё равно в руках у каждого первого ребёнка.

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Метки: Алексей Савватеев   Видео   гаджеты   дети   математик   ребенок   смартфон   
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21  комментарий
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12k
Copycat 2 часа назад
как будто бы да, как минимум то что я вижу сходится с изложенным в статье, и понятное дело это не только на детей работает - взрослые тоже сидят тупят в смартфоны многие
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94
Denniss77 5 минут назад
Согласен на 100500 ,случаи отупления и дебилизации-вижу каждый день.А про то ,чт оребенку как минмум надо давать смарт после 6-7 класса,я говорю своей учительнице начальных классов постоянно-до этого самый простой кнопочник + - одинаковый для всех...
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61k
pynh Полчаса назад
интересно, в каком возрасте этому профессору дали смартфон
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40k
Notan Blaine Полчаса назад
Может ошибаюсь, но вроде такими темами должны заниматься психологи, а не математики. Помнится, в детстве говорили, что компьютер это наркотик, а сейчас работа связана с компьютерами, даже зарплату платят в отличие от наркоманов.
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1k
Vas_26 Полчаса назад
__Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда.__

А я думал с азбуки
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25k
Михаил Сметанкин 38 минут назад
Поехали с коришем и его семьей (жена и мелкий пацан) попутешествовать на машине. Пацану дали смартфон, в котором он в майнкрафт играл. Я им уже давно говорил, чтобы они не давали его ему так часто. В результате он всю дорогу смотрел только в смартфон, и вообще не запомнил, куда мы ездили и что было вокруг. Мало того, был случай (и не раз), когда он гадил прямо себе в штаны. И не потому что он к туалету не приучен и терпеть не мог. Он просто настолько увлекался смартфоном, что ЗАБЫВАЛ, что ему нужно ходить в туалет, и не замечал что он серится! Когда смартфон отобрали и больше не давали, то больше никаких проблем не было.
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13k
Всё – приехали! 44 минуты назад
Разумно.
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19k
anpetrof 47 минут назад
Ладно смартфон, сейчас мультфильмы совершенно дебильные крутят по телевизору круглые сутки. В моём детстве таких дебильных мультфильмов, типа Буба, вообще не было, а нормальные показывали один-два в неделю. Сейчас же привожу внучку из школы и она первое, что делает, включает телевизор. И не отгонишь - истерика гарантирована
...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
266
EDRENA ZA NOGU 52 минуты назад
Сказать против нечего. Был свидетелем несколько раз, когда личинки устраивали такие истерики из-за смартфона, что визги четрей казались бы райскими песнями!
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2k
hammog Час назад
Абсолютно согласен. Жаль, что раньше я об этом не знал... Очень сложно вернуть потом ребёнка в реальный мир, а учителя (во всяком случае нашей школы) подливают масло в огонь, требуют что бы у ребёнка был свой телефон и он состоял в школьных чатах. При этом не смотрят и не пишут ничего в дневник, говорят у вас же есть электронный...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Злой какой! Ему экзамен вообще возможно сдать: все же дебилы у него!?
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