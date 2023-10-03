«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами

На днях он дал интервью и числе прочих вопросов поговорил о смартфонах. По его словам, детям они противопоказаны. Категорически.

Особенно в раннем возрасте. Учёный считает, что телефон у малышей вызывает «дебилизацию» и «неспособность ни на чём сконцентрироваться».

Воланд говорил: «Москвичи как москвичи, квартирный вопрос только их испортил». Дети сегодня вроде как дети, но смартфон их испортил. Сегодняшние дети в массе своей навсегда искорёжены тем, что им в 3 года дали смартфон. Мы в 12 не купили, объяснили дочери, что она - единственная в классе не принимает наркотики, и это прекрасно. Я имею в виду смартфон.

Смартфон является героином сегодняшнего дня. Можно провести аналогию с алкоголем - во взрослом состоянии контролируемым образом можно, а ребенку - просто сухой закон. И никак иначе, потому что это вызовет отупление, дебилизацию и неспособность концентрироваться ни на чем.

Мы живем в условиях, когда смартфон конкурирует со школой. И очень тяжело конкурировать с разным дерьмом, ярким и цветастым. Когда человек уже дебилизирован, он уже считает, что это интереснее.

Как часто задают вопросы «зачем сейчас учиться, если есть калькуляторы?» Хотите быть банановой республикой - вперед, закройте космическую программу, инженерную, объявите, что Россия как самостоятельная культурная сущность не существует, адаптирует чужие форматы, будет поставлять нефть и газ, не будет рыпаться никуда, захотите - разделится на несколько кусков. Захотите - сделайте культурное самоубийство.

А если мы хотим быть страной-цивилизацией, надо учиться. Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда. Калькуляторы на ОГЭ - это призыв не учить таблицу умножения. Призыв не учить таблицу умножения - это призыв превратиться в обезьяну.

Ситуация со смартфонами - это, может быть, проблема №1 нашей страны. Школьники идут на экскурсию, там интереснейшие экспонаты, а они здесь (в смартфоне). Ну что это? Плакать можно. Это надо объявить всероссийской проблемой. Может обращение Путина, еще что-то.

Я призываю всех родителей понимать, что если вы дали слишком рано ребенку смартфон, вы из него вырастите дебила. Если это произошло раньше 8 или 7 лет, я считаю, что родитель совершил преступление.