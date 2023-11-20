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БМВ влетела в автобусную остановку

БМВ влетела в автобусную остановку

Автор:
20 ноября 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Калининграде автомобиль БМВ влетел в автобусную остановку, на которой находились люди. Погибла 7-летняя девочка, её дедушка и совершивший наезд гражданин с травмами доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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Darki 49 минут назад
Просто жесть,7 лет ребёнку
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10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Дорожники виноваты.
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BarOb 45 минут назад
У нас на днях в переход подземный влетел, асфальт сухой был
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