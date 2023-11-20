БМВ влетела в автобусную остановку

880
1
2
В Калининграде автомобиль БМВ влетел в автобусную остановку, на которой находились люди. Погибла 7-летняя девочка, её дедушка и совершивший наезд гражданин с травмами доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Момент ДТП после 0:40
Ссылки по теме:
- Был молодым и слишком самоуверенным
- БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП
- Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет
- "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит
- Авария дня. Смертельная авария в Рязанской области
Новости партнёров
реклама