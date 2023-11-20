БМВ влетела в автобусную остановку

В Калининграде автомобиль БМВ влетел в автобусную остановку, на которой находились люди. Погибла 7-летняя девочка, её дедушка и совершивший наезд гражданин с травмами доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Момент ДТП после 0:40 В Калининграде автомобиль БМВ влетел в автобусную остановку, на которой находились люди. Погибла 7-летняя девочка, её дедушка и совершивший наезд гражданин с травмами доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». 2023-11-20T10:58:21+03:00 Пропустить