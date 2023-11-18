Угнать за 120 секунд: во Владивостоке с подземного паркинга увели дорогой внедорожник

Это видео снято 13 ноября вечером на подземном паркинге одного из домов по улице Шилкинской. Мужчина в черной одежде знал куда он идет и что его будет снимать камера слежения, поэтому оделся под стать своей задаче. Капюшон, шапка, чтобы скрыть лицо и перчатки, чтобы не оставить отпечатков. Угонщик шел конкретно за этим Прадиком.





Покачал его по-отечески, видимо, чтобы удостовериться, что машина без сигналки и взялся за дело.





Залез под капот, что-то там нахимичил с фонариком в зубах и все погнал открывать дверь и заводить двигатель. На все про все у него ушло две минуты. До уровня героя Николаса Кейджа, угонщик конечно еще не дотягивает, но тем не менее его мастерство впечатляет.





Машина была без номеров. Ее владелец написал заявление в полицию.