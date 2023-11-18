Угнать за 120 секунд: во Владивостоке с подземного паркинга увели дорогой внедорожник

Герой этого видео, конечно, не Николас Кейжд, угонявший в кино тачки за 60 секунд, но тоже кое-что смыслит в этом криминальном ремесле.
Это видео снято 13 ноября вечером на подземном паркинге одного из домов по улице Шилкинской. Мужчина в черной одежде знал куда он идет и что его будет снимать камера слежения, поэтому оделся под стать своей задаче. Капюшон, шапка, чтобы скрыть лицо и перчатки, чтобы не оставить отпечатков. Угонщик шел конкретно за этим Прадиком.
Покачал его по-отечески, видимо, чтобы удостовериться, что машина без сигналки и взялся за дело.
Залез под капот, что-то там нахимичил с фонариком в зубах и все погнал открывать дверь и заводить двигатель. На все про все у него ушло две минуты. До уровня героя Николаса Кейджа, угонщик конечно еще не дотягивает, но тем не менее его мастерство впечатляет.
Машина была без номеров. Ее владелец написал заявление в полицию.
Источник:
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Какую ЭТУ?
Прад к без номеров?
Серьезно?