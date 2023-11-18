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Угнать за 120 секунд: во Владивостоке с подземного паркинга увели дорогой внедорожник

Угнать за 120 секунд: во Владивостоке с подземного паркинга увели дорогой внедорожник

Автор:
18 ноября 2023 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: parking   Видео   Владивосток   авто   внедорожник   машина   угон   
1298
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Герой этого видео, конечно, не Николас Кейжд, угонявший в кино тачки за 60 секунд, но тоже кое-что смыслит в этом криминальном ремесле.

Это видео снято 13 ноября вечером на подземном паркинге одного из домов по улице Шилкинской. Мужчина в черной одежде знал куда он идет и что его будет снимать камера слежения, поэтому оделся под стать своей задаче. Капюшон, шапка, чтобы скрыть лицо и перчатки, чтобы не оставить отпечатков. Угонщик шел конкретно за этим Прадиком.


Покачал его по-отечески, видимо, чтобы удостовериться, что машина без сигналки и взялся за дело.


Залез под капот, что-то там нахимичил с фонариком в зубах и все погнал открывать дверь и заводить двигатель. На все про все у него ушло две минуты. До уровня героя Николаса Кейджа, угонщик конечно еще не дотягивает, но тем не менее его мастерство впечатляет.


Машина была без номеров. Ее владелец написал заявление в полицию.

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Метки: parking   Видео   Владивосток   авто   внедорожник   машина   угон   
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5  комментариев
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16k
GROMOZEKA Час назад
« Если вы видели эту Тойоту Ленд Крузер сообщите в полицию»

Какую ЭТУ?
Прад к без номеров?
Серьезно?
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22
nphne-slep526h 6 минут назад
Особая примета есть: руль с правой стороны.
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16k
Женя 15 минут назад
Пападос на прадос.
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1k
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Я видел дохера прадиков без номеров, вам какой сообщать?
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5k
Григорий 46 минут назад
почините уже это сранныей плеер, я что 8к смотрю????
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