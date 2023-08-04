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Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке

Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке

Автор:
04 августа 2023 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Владивосток   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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Сегодня, 4 августа, во Владивостоке грузовик на полном ходу протаранил около 20 автомобилей. Сообщается, что ДТП произошло из-за отказа тормозной системы. Пострадавших, к счастью, нет.

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Метки: Видео   Владивосток   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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4  комментария
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15k
banzai7 2 часа назад
Сколько раз он сказал "просто"...
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30k
Григорий 19 минут назад
На последнем видео таксист совсем потерялся, уж нажать тормоз после аварии мог, а взял и въехал в регистратора.
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10k
Алексей Полчаса назад
Водила регика ПРОСТО под бутиратом что ли?
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