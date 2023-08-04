Грузовик без тормозов устроил массовое ДТП во Владивостоке

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Сегодня, 4 августа, во Владивостоке грузовик на полном ходу протаранил около 20 автомобилей. Сообщается, что ДТП произошло из-за отказа тормозной системы. Пострадавших, к счастью, нет.
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