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Видео апрельское, но теперь стали известны подробности о судьбе водителя

Видео апрельское, но теперь стали известны подробности о судьбе водителя

Автор:
17 ноября 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   электросамокат   
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В Екатеринбурге водитель автомобиля Хонда Сивик не остановился на запрещающий движение сигнал светофора и сбил подростка на электросамокате, пытавшего пересечь дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего увезли в больницу с ЗЧМТ, сотрясением мозга и сломанной левой ногой. Когда его забирала скорая, он был без сознания. Случилось это ещё в апреле этого года, но сейчас стали известны некоторые подробности по этому делу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   электросамокат   
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7  комментариев
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3k
Вовака Час назад
2 хея
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8k
vasilykopkov 9 минут назад
Что-то странное в этом всём.
Он, что не мог до приезда полицаев сбросить травку тупо на землю? Ну допустим, дебил.
И он ещё признался что драг-дилер? Совсем дебил?
А на каком основании его вообще обыскивали?
Тёмная история...
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131
Андрей Федоров 16 минут назад
не понятно, у какого водителя нашли - у водителя самоката или у водителя поехавшего на красный?
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8k
Пуриц Жорж 56 минут назад
А мужик продолжает спокойно переходить
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12k
Владимир 57 минут назад
Очень торопился распродать....
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57k
dima423 Час назад
Ну если бы не наркота и не его тупость, вообще бы не сел)
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