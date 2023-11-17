Видео апрельское, но теперь стали известны подробности о судьбе водителя

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В Екатеринбурге водитель автомобиля Хонда Сивик не остановился на запрещающий движение сигнал светофора и сбил подростка на электросамокате, пытавшего пересечь дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего увезли в больницу с ЗЧМТ, сотрясением мозга и сломанной левой ногой. Когда его забирала скорая, он был без сознания. Случилось это ещё в апреле этого года, но сейчас стали известны некоторые подробности по этому делу.
В местных пабликах сообщают, что по информации от УМВД молодому человеку грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Оказывается, что после ДТП в его карманах нашли 18 грамм марихуаны, так он еще признался полицейским, что сам не употребляет, а хотел это распродать по знакомым.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина пешехода сбили пешеходный переход электросамокат
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Он, что не мог до приезда полицаев сбросить травку тупо на землю? Ну допустим, дебил.
И он ещё признался что драг-дилер? Совсем дебил?
А на каком основании его вообще обыскивали?
Тёмная история...