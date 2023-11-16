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Пьяный тракторист без прав въехал в машину ДПС, уезжая от полицейских

Пьяный тракторист без прав въехал в машину ДПС, уезжая от полицейских

Автор:
16 ноября 2023 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   Томская область   авария   интересное   трактор   фото   
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Сельский тракторист лишился своего железного коня.

В селе под Томском тракторист решил прокатиться по родным просторам на тракторе, после того, как напился горячительных напитков. Полицейские, дежурившие на трассе, заметили странный трактор и попытались остановить мужчину. Однако, тракторист не собирался сдаваться просто так и уехал от полицейских.

Но не на долго. Лихач не рассчитал габариты своего трактора и въехал в автомобиль ДПС.

Тракториста арестовали на 14 суток и изъяли трактор. В ходе проверки выяснилось, что водительских прав на сельскохозяйственную технику у пьяного гражданина никогда не было, сообщает Readovka.

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Метки: Видео   ДПС   Томская область   авария   интересное   трактор   фото   
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2  комментария
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5k
Дмитрий ! Полчаса назад
Приехал!
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48k
Максим Т. 23 минуты назад
- Ну рассказывай, как обгонял, как подрезал!)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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