Пьяный тракторист без прав въехал в машину ДПС, уезжая от полицейских

Сельский тракторист лишился своего железного коня.
В селе под Томском тракторист решил прокатиться по родным просторам на тракторе, после того, как напился горячительных напитков. Полицейские, дежурившие на трассе, заметили странный трактор и попытались остановить мужчину. Однако, тракторист не собирался сдаваться просто так и уехал от полицейских.
Но не на долго. Лихач не рассчитал габариты своего трактора и въехал в автомобиль ДПС.
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Тракториста арестовали на 14 суток и изъяли трактор. В ходе проверки выяснилось, что водительских прав на сельскохозяйственную технику у пьяного гражданина никогда не было, сообщает Readovka.
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