Пьяный тракторист без прав въехал в машину ДПС, уезжая от полицейских

В селе под Томском тракторист решил прокатиться по родным просторам на тракторе, после того, как напился горячительных напитков. Полицейские, дежурившие на трассе, заметили странный трактор и попытались остановить мужчину. Однако, тракторист не собирался сдаваться просто так и уехал от полицейских.

Но не на долго. Лихач не рассчитал габариты своего трактора и въехал в автомобиль ДПС.