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Испортил автомобиль, настроение человеку и по газам

Испортил автомобиль, настроение человеку и по газам

Автор:
03 ноября 2023 13:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   скрылся с места ДТП   
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Утром 2 ноября в Санкт-Петербурге у дома №216 на Московском проспекте велосипедист врезался в стоящий в пробке автомобиль Рено Логан, после чего поторопился скрыться с места ДТП. Пожилой мужчина, который управлял поврежденной иномаркой, вышел, бегло осмотрел машину, вернулся за руль и тоже уехал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   скрылся с места ДТП   
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4  комментария
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5k
Дмитрий ! 56 минут назад
Эти е___чие велосипедисты и самокатчики, возомнившие себя равноправными участниками дорожного движения, зае.... Если уж выехал на дорогу, то жмись к тротуару!
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28k
Matrosskin 24 минуты назад
Это не велосипедист , это фиксер. Отребье из отребья - жуткие ссыкуны.
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15k
Kostick 37 минут назад
вот же говна кусок! испортил багажник, свалил... что пдд говорит про велосипетрастов? только крайняя правая полоса, и как можно ближе к обочине. ровно вчера видел, как такого долбоящера сколупнули на дороге с очень оживленным движением. мало того, что пробка образовалась ояибундестаг, так ещё и водиле теперь неприятностей, скорая стояла. причем летают без фонарей по ночам. помню в детстве первое что на велик надо было приколхозить, это катафотов поболя, и фонарик с динамкой на колесе.
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117
Андрей Федоров 47 минут назад
дед как-будто вообще не понял, что ему багажник помяли
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