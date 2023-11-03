Испортил автомобиль, настроение человеку и по газам

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Утром 2 ноября в Санкт-Петербурге у дома №216 на Московском проспекте велосипедист врезался в стоящий в пробке автомобиль Рено Логан, после чего поторопился скрыться с места ДТП. Пожилой мужчина, который управлял поврежденной иномаркой, вышел, бегло осмотрел машину, вернулся за руль и тоже уехал.
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