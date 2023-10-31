Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП

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На 298 километре трассы Екатеринбург - Тюмень внедорожник Ниссан Патрол столкнулся с попутным автомобилем Эксид, после чего врезался в Соболь. От удара Соболь врезался в ограждение и опрокинулся. 51-летний водитель Ниссана был госпитализирован. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор участника ДТП. По словам очевидцев, водителю Ниссана во время движения стало плохо за рулем.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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