FISHKINET
Сообщество Аварии 7266 постов • 559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП

Поплохело за рулём и получилось массовое ДТП

Автор:
31 октября 2023 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1018
6
1
На 298 километре трассы Екатеринбург - Тюмень внедорожник Ниссан Патрол столкнулся с попутным автомобилем Эксид, после чего врезался в Соболь. От удара Соболь врезался в ограждение и опрокинулся. 51-летний водитель Ниссана был госпитализирован. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор участника ДТП. По словам очевидцев, водителю Ниссана во время движения стало плохо за рулем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Сергей Шишкин Час назад
Наглядный пример работы ограждений между полос.Если бы не они, летел бы Соболь на встречку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34812



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты
Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"
Убойные отзывы: "уснул пьяный в кустах, найти не могли до утра, отличный костюм"
Набирающие популярность в сообществах
Почему перец "болгарский"?
Почему перец "болгарский"?
10 причин запретить велосипеды в России
10 причин запретить велосипеды в России
Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15
Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Махачкала 29.10.2023

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#люди#аварии#авто аварии#позитив#собака#СССР#Реакция
#животные#машина#автомир#факты#ДТП#природа#дети#Китай#Хэллоуин#история
#Прикол#автомобили#Юмор#интересное#забавно#кино#США#милота#удивительно#фильм
Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15 Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15 Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде Возит людей на автобусе, а с ПДД не знаком? Возит людей на автобусе, а с ПДД не знаком? Огненное ДТП на ЖД переезде в Чехии Огненное ДТП на ЖД переезде в Чехии Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП 158 автомобилей попали в ДТП в США 158 автомобилей попали в ДТП в США

На что жалуетесь?

Вернуться