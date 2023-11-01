Китайская присоска позора для тех, кто не умеет парковаться

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Китайцы придумали новый способ общественного порицания. Выехал за пределы парковочного места — получи уродливую синюю присоску на дверь. Таким образом китайские власти пытаются пристыдить жителей и заставить их парковаться правильно.
Мы не уверены, насколько широко распространен этот подход, поскольку Китай — огромная страна, насчитывающая почти два десятка провинций, в которых, вероятно, действуют разные правила парковки.
Большая присоска крепится на водительскую дверь, а шнур, идущий от неё, обматывает боковое зеркало. Шнур предположительно нужен для того, чтобы гарантировать, что присоска не упадет на дорогу, если каким-то образом открепится от двери.
Внутри устройства есть таймер и GPS, и жители могут снять их только после того, как заплатят штраф за парковку. Таймер используется для отслеживания количества дней, в течение которых устройство было прикреплено: чем дольше не снимаешь, тем больше штраф. А GPS будет использоваться для поиска нарушителя.
Понятно, что присоска имеет больший социальный эффект, чем простой штраф за парковку: водитель должен чувствовать себя неловко при езде с приклеенной к машине присоской.
Внутри устройства есть таймер и GPS, и жители могут снять их только после того, как заплатят штраф за парковку. Таймер используется для отслеживания количества дней, в течение которых устройство было прикреплено: чем дольше не снимаешь, тем больше штраф. А GPS будет использоваться для поиска нарушителя.
Понятно, что присоска имеет больший социальный эффект, чем простой штраф за парковку: водитель должен чувствовать себя неловко при езде с приклеенной к машине присоской.
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Метки: Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина парковка штраф
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Ты идиот? Платить будешь и штраф, и проценты которые набегут, и ещё за саму присоску насчитают!
У водятлов паркующихся на газонах и у входов подъезд, чувства неловкости нет и быть не может.