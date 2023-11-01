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Китайская присоска позора для тех, кто не умеет парковаться

Китайская присоска позора для тех, кто не умеет парковаться

Автор:
01 ноября 2023 15:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   парковка   штраф   
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Китайцы придумали новый способ общественного порицания. Выехал за пределы парковочного места — получи уродливую синюю присоску на дверь. Таким образом китайские власти пытаются пристыдить жителей и заставить их парковаться правильно.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   парковка   штраф   
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13  комментариев
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61k
pynh Час назад
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3k
Vovan Petroff 2 минуты назад
Когда наконец дойдёт до этих идиотов, что клеить наклейки на лобовое стекло и на стёкла передних дверей недопустимо!!! Да. Он хам. Нарушил. Не туда заехал. Ваше возмущение справедливо. Вы довели его до белого каления, до истерики, до драки, до перцового баллончика. Заклеили ему весь обзор. А он в истерике прыгает за руль и пытается ехать не видя дороги. Он задавит кого-нибудь, сделает аварию. И кто при этом соучастник? Клейте наклейки на стёкла задних дверей.
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24k
SolomonA 7 минут назад
На всех не наберешься присосок!
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5k
Lexx 18 минут назад
Дырку просверлить в этой присоске, делов то.
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59k
Олег 20 минут назад
в Ростове и Краснодаре 80% машин в центре будут с ними ездить
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621
Николай Александрович 21 минуту назад
Наоборот удобно, можно смело открывать дверь в узких местах. Присоска защитит ЛКП
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123k
parallax 47 минут назад
"... водитель должен чувствовать себя неловко при езде с приклеенной к машине присоской."

У водятлов паркующихся на газонах и у входов подъезд, чувства неловкости нет и быть не может.
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