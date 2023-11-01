Китайская присоска позора для тех, кто не умеет парковаться

Большая присоска крепится на водительскую дверь, а шнур, идущий от неё, обматывает боковое зеркало. Шнур предположительно нужен для того, чтобы гарантировать, что присоска не упадет на дорогу, если каким-то образом открепится от двери. Внутри устройства есть таймер и GPS, и жители могут снять их только после того, как заплатят штраф за парковку. Таймер используется для отслеживания количества дней, в течение которых устройство было прикреплено: чем дольше не снимаешь, тем больше штраф. А GPS будет использоваться для поиска нарушителя. Понятно, что присоска имеет больший социальный эффект, чем простой штраф за парковку: водитель должен чувствовать себя неловко при езде с приклеенной к машине присоской.

2023-11-01T15:35:24+03:00