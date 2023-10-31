Toyota показала обновлённый Land Cruiser 70 для гуманитарных организаций и ООН

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В августе 2023 года Toyota презентовала публике обновлённый вариант Land Cruiser 70 со свежим лицом, другой светотехникой, расширенным набором электроники и связкой 2.8-литрового турбодизеля с 6-ступенчатым автоматом в агрегатной линейке. Несколько месяцев спустя свой вариант «семидесятки» показало гибралтарское подразделение марки — TGS. Белые аскетичные Land Cruiser колесят по всему свету, но просто так в автосалоне их не купишь: автомобили от TGS доступны только для ООН и различных гуманитарных организаций.
Новинку, получившую индекс GDJ76, легко узнать по фирменной белой краске, стальным колёсным дискам с узкими «зубастыми» покрышками, механическим хабам спереди вместо автоматических, а также шноркелю и упрощённой светотехнике с галогенными фарами.
Аскетичность наблюдается и в салоне. Автомобиль лишили медиасистемы, установив на её место пластиковую заглушку, а новую цифровую приборную панель поменяли на классическую аналоговую.
Под капотом гуманитарного Land Cruiser теперь стоит не привычный 1HZ с шестью цилиндрами, а 2.8-литровый турбодизель 1GD-FTV, как и на товарном варианте внедорожника. Мотор работает в паре с классической системой полного привода и 6-ступенчатым автоматом. В TGS уверяют, что экономичность 201-сильного агрегата лучше на 30 %. Двигатель при этом соответствует экостандарту Евро-4.
По предварительной информации, опубликованной порталом Motor1.com, первые GDJ76 отправятся на дороги в марте 2024 года. Заказчиком дебютной партии модели является ООН.
Аскетичность наблюдается и в салоне. Автомобиль лишили медиасистемы, установив на её место пластиковую заглушку, а новую цифровую приборную панель поменяли на классическую аналоговую.
Под капотом гуманитарного Land Cruiser теперь стоит не привычный 1HZ с шестью цилиндрами, а 2.8-литровый турбодизель 1GD-FTV, как и на товарном варианте внедорожника. Мотор работает в паре с классической системой полного привода и 6-ступенчатым автоматом. В TGS уверяют, что экономичность 201-сильного агрегата лучше на 30 %. Двигатель при этом соответствует экостандарту Евро-4.
По предварительной информации, опубликованной порталом Motor1.com, первые GDJ76 отправятся на дороги в марте 2024 года. Заказчиком дебютной партии модели является ООН.
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Если че - это я про запаску на Тойоте сзади..
И где там "зубастая" покрышка?
АТ-шка стоит.
Кстати, "найди кота".
очень интересно - почему данная версия, та что на фото, исполнена для ООН и без дифлока?..
На месте выключателя дифлока стоят заглушки, но как дополнительную опцию - его не устанавливают..