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Toyota показала обновлённый Land Cruiser 70 для гуманитарных организаций и ООН

Toyota показала обновлённый Land Cruiser 70 для гуманитарных организаций и ООН

Автор:
31 октября 2023 15:56
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   оон   
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В августе 2023 года Toyota презентовала публике обновлённый вариант Land Cruiser 70 со свежим лицом, другой светотехникой, расширенным набором электроники и связкой 2.8-литрового турбодизеля с 6-ступенчатым автоматом в агрегатной линейке. Несколько месяцев спустя свой вариант «семидесятки» показало гибралтарское подразделение марки — TGS. Белые аскетичные Land Cruiser колесят по всему свету, но просто так в автосалоне их не купишь: автомобили от TGS доступны только для ООН и различных гуманитарных организаций.
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Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   оон   
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12  комментариев
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24k
SolomonA Час назад
Хороший УАЗик.... Настоящий.
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127
iskra 2 минуты назад
Че-то вспомнился рассказ дальнобойщика, как они везли на фурах какую-то гуманитарку в Монголию (во времена ,близкие к распаду СССР). Встали они на ночевку посреди степи,покушали,легли спать. Одного водилу разбудил странный скрип - включил фары,выглянул,и увидел аборигена, который улепетывал по дороге с запаской от МАНа(!). Его за такой цирк даже бить не стали,когда догнали..
Если че - это я про запаску на Тойоте сзади..
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21k
alexis 42 минуты назад
Станки, интересно, уже в комплекте?
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53k
turyst 43 минуты назад
Лебёдки нет.

И где там "зубастая" покрышка?
АТ-шка стоит.

Кстати, "найди кота".

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14k
котегRUS 59 минут назад
16 лет езжу на крузаках 78 серии и горя не знаю.
очень интересно - почему данная версия, та что на фото, исполнена для ООН и без дифлока?..
На месте выключателя дифлока стоят заглушки, но как дополнительную опцию - его не устанавливают..
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7k
MPEG-8 Час назад
Скоро их с пулемётами на крыше в новостях увидим.
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24k
ЦСКА Час назад
Хороший самосвал! В России базовая версия, как двушка в Бутово будет стоить...
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453
Алексей Час назад
Обновленный крузак для талибов и прочих )
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Добрый Бабайка

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