Toyota показала обновлённый Land Cruiser 70 для гуманитарных организаций и ООН

Новинку, получившую индекс GDJ76, легко узнать по фирменной белой краске, стальным колёсным дискам с узкими «зубастыми» покрышками, механическим хабам спереди вместо автоматических, а также шноркелю и упрощённой светотехнике с галогенными фарами.



Аскетичность наблюдается и в салоне. Автомобиль лишили медиасистемы, установив на её место пластиковую заглушку, а новую цифровую приборную панель поменяли на классическую аналоговую.



Под капотом гуманитарного Land Cruiser теперь стоит не привычный 1HZ с шестью цилиндрами, а 2.8-литровый турбодизель 1GD-FTV, как и на товарном варианте внедорожника. Мотор работает в паре с классической системой полного привода и 6-ступенчатым автоматом. В TGS уверяют, что экономичность 201-сильного агрегата лучше на 30 %. Двигатель при этом соответствует экостандарту Евро-4.



По предварительной информации, опубликованной порталом Motor1.com, первые GDJ76 отправятся на дороги в марте 2024 года. Заказчиком дебютной партии модели является ООН.