АвтоВАЗ запустил сервис помощи на дороге владельцам автомобилей Nissan

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АвтоВАЗ объявил о расширении программы помощи на дороге владельцам Renault и Nissan, включающие несколько специальных предложений.
В рамках сервисной программы автовладельцам доступны:
- эвакуация автомобиля после ДТП или при неисправности
- подвоз топлива
- круглосуточная юридическая и информационная поддержка
- запуск двигателя
- замена колес
- поиск эвакуированного автомобиля и вызов такси до места его нахождения.
- эвакуация автомобиля после ДТП или при неисправности
- подвоз топлива
- круглосуточная юридическая и информационная поддержка
- запуск двигателя
- замена колес
- поиск эвакуированного автомобиля и вызов такси до места его нахождения.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом помощи, необходимо приобрести клиентскую карту номиналом 499 рублей на одну услугу. Срок активации карты ограничен. Услуги по карте будут доступны спустя 48 часов после активации.
Карта закрепляется за госномером автомобиля. Ею может воспользоваться любой водитель, которому владелец доверил управление.
Услуга помощи доступна лишь на территории России и только в радиусе 200 километров от городов, где есть дилеры Nissan. Если автомобиль выехал за пределы этой территории, то услуга оказана не будет.
Карта закрепляется за госномером автомобиля. Ею может воспользоваться любой водитель, которому владелец доверил управление.
Услуга помощи доступна лишь на территории России и только в радиусе 200 километров от городов, где есть дилеры Nissan. Если автомобиль выехал за пределы этой территории, то услуга оказана не будет.
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Метки: Nissan АвтоВАЗ Автовсячина авто автомир автомобили машина
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