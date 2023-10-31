АвтоВАЗ запустил сервис помощи на дороге владельцам автомобилей Nissan

Для того, чтобы воспользоваться сервисом помощи, необходимо приобрести клиентскую карту номиналом 499 рублей на одну услугу. Срок активации карты ограничен. Услуги по карте будут доступны спустя 48 часов после активации.



Карта закрепляется за госномером автомобиля. Ею может воспользоваться любой водитель, которому владелец доверил управление.



Услуга помощи доступна лишь на территории России и только в радиусе 200 километров от городов, где есть дилеры Nissan. Если автомобиль выехал за пределы этой территории, то услуга оказана не будет.