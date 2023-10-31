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АвтоВАЗ запустил сервис помощи на дороге владельцам автомобилей Nissan

АвтоВАЗ запустил сервис помощи на дороге владельцам автомобилей Nissan

Автор:
31 октября 2023 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   АвтоВАЗ   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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АвтоВАЗ объявил о расширении программы помощи на дороге владельцам Renault и Nissan, включающие несколько специальных предложений.

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Метки: Nissan   АвтоВАЗ   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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15k
Kostick 2 часа назад
действуя в сговоре с эвакуаторами, которые будут "прятать" авто - схематоз вполне себе прибыльный)
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3k
Walther Полчаса назад
Осталось АВТОВАЗу запустить сервис "Руки не из *опы", а то полгода по всем каналам набирают работяг на наи*издатейшие условия и все никак не наберут!
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2k
александр 46 минут назад
Купил ниссан, ипись с ним сам
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