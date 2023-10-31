Редкому Nissan Skyline GT-R R34 Tommykaira не смогли найти нового хозяина

По согласованию с Nissan ателье продавало модернизированные Skyline GT-R под собственным брендом. Компания Tommykaira предлагала три варианта доработки GT-R R34: на 370, 420 и 530 л. с. Самая мощная считается и самой редкой, продавец утверждает, что его купе единственное в мире, доступное к покупке.



Помимо глубоко модернизированного мотора, RZ отличается усиленными тормозами с фирменными 6-поршневыми суппортами Tommykaira, 19-дюймовыми колёсами Volk Racing и оригинальным обвесом. В него входят альтернативные бамперы, решётка радиатора, различные накладки и диффузор, а также внушительное антикрыло. В подвеску тюнеры не вмешивались, сочтя достаточными штатные настройки. Дело в том, что Tommykaira RZ базируется на и без того доработанном Skyline GT-R V-Spec II.



Интерьер модифицирован точечно: кресла Recaro украшены тематическими вышивками, установлены новая приборная панель и руль Momo, заменена ручка рычага КПП. Кроме того, салон снабжён медиасистемой Pioneer Carrozzeria.



Дополнительным достоинством лота, помимо редкости, назван относительно небольшой пробег — 46 тысяч километров. Утверждается, что по технической части GT-R находится в прекрасном состоянии. Единственный озвученный недостаток автомобиля — лёгкие царапины и сколы на кузовных деталях.