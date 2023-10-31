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Редкому Nissan Skyline GT-R R34 Tommykaira не смогли найти нового хозяина

Редкому Nissan Skyline GT-R R34 Tommykaira не смогли найти нового хозяина

Автор:
31 октября 2023 16:44
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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На аукционе Collecting Cars был выставлен на продажу редчайший Nissan Skyline GT-R R34 2001 года. Всего было выпущено 11 экземпляров спорткара с индексом RZ от знаменитого японского ателье Tommykaira. За автомобиль предлагали 380 000 австралийских долларов или 22.5 миллиона рублей, но сделка по какой-то причине не состоялась, автомобиль не был продан.
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Метки: Nissan   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Seledochnik 55 минут назад
Да нахер он нужен за 22.5
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