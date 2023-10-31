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Land Rover Discovery участвовавший в Camel Trophy ушёл с молотка

Land Rover Discovery участвовавший в Camel Trophy ушёл с молотка

Автор:
31 октября 2023 13:56
Сообщество : Автомир
Метки: Land Rover   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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В 90-е годы Land Rover проводил ежегодные марафоны Camel Trophy. Внедорожники для участия строила сама компания в небольших количествах, поэтому они считаются в наше время большой редкостью. Иногда они появляются в продаже. Например, вот этот Land Rover Discovery, на котором марокканская команда участвовала в Camel Trophy 1997 года в Монголии был продан за 42 000 евро или 4.1 миллиона рублей.
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Метки: Land Rover   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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x3matic Час назад
Хорош зараза.
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Сергей Сахаровский Полчаса назад
Они к бате на работу заезжали подарить чего-то. Не знаю как у нас оказались. Братск вроде как в Монголию не попути.
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Сергей Сахаровский Полчаса назад
Подварить, а не подарить)
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Добрый Бабайка

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