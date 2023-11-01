Эпичное кино с "педагогом" из Ростова-на-Дону

"Ростов-на-Дону, водитель белого hyundai несколько раз умышленно подставлял свою машину под удар. Сначала нарушив ПДД остановился для разворота на пешеходном переходе, мешая тем самым мне и остальным продолжить движение прямо. Услышав конструктивную матерную критику в свой адрес, данный экспонат возбудился и стал подставлять свою попку под удар. Во время разговора на светофоре пару раз просил его въ***ть...", - пишет некий Pan Pan.