FISHKINET
Сообщество Аварии 7269 постов • 559 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Эпичное кино с "педагогом" из Ростова-на-Дону

Эпичное кино с "педагогом" из Ростова-на-Дону

Автор:
01 ноября 2023 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   учитель   
2649
1
1
Очередное эпичное кино из Ростова-на-Дону с "педагогом" на паркетнике Хюндае. Не каждый смог бы столько терпеть его выходки. Смотреть до конца!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   учитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
dima423 Час назад
Нормуль)) я все ждал, когда уже он его въепет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
albedo 7 минут назад
Опять баран с гор спустился.
В итоге пусть ГАИ его трахнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
sssss3 13 минут назад
Да, с такими нервами не нужно за руль садиться..
Впрочем, финал закономерен. Попал на денежки, и время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
Михаил Полчаса назад
Таких гомосеков не просто прав лишать, они пересядут на что-то бесправное и будут творить еще большую дичь, им руки по самую жопу отрубать нужно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Aleks Полчаса назад
У рега знатный пепелац. Думаю ему даже не обидно было, тем более не виноват
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ Полчаса назад
Так я не понял, водятел хрюндая успел к своему парню, или тот тоже ушёл налево?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 41 минуту назад
за это надо бы лишение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
425
vozmez_die 43 минуты назад
Браво! Надеюсь, инспекторы все пункты и статьи, чтоб прям, букетом!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Роберт Шекли 52 минуты назад
Знаю родителей белого Хундая - нормальные мужики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MPEG-8 54 минуты назад
Вот, эпичное кино с "педагогом".
https://www.youtube.com/shorts/y35MzFTqXvw?feature=share
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
pinbalist 59 минут назад
Снова лицо учителя не показали. Что ж такое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman Час назад
Дебилу нельзя ничего объяснить.
- Нельзя!
- Где написано?!
- Вот!
- А мне похер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Fat Lynx Час назад
Бля! Ну зачем это все?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
16k
куджо Час назад
два дебила это сила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий Час назад
может он мазохист ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Он был поднят со дна и продолжил сражаться. Линкор «Калифорния»
Он был поднят со дна и продолжил сражаться. Линкор «Калифорния»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#интересно#авто аварии#факты#позитив#дети#полиция#забавно
#машина#животные#люди#аварии#кино#Автовсячина#подборка#Разное#Ynews#новости
#автомобили#Прикол#в мире#ДТП#интересное#истории#фильм#история#Еда#США
158 автомобилей попали в ДТП в США 158 автомобилей попали в ДТП в США Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП Просто удивительно, что никто не пострадал в этом ДТП Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде Эпичное ДТП с возгоранием в Волгограде Возит людей на автобусе, а с ПДД не знаком? Возит людей на автобусе, а с ПДД не знаком? Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход

На что жалуетесь?

Вернуться