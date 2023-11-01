Эпичное кино с "педагогом" из Ростова-на-Дону

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Очередное эпичное кино из Ростова-на-Дону с "педагогом" на паркетнике Хюндае. Не каждый смог бы столько терпеть его выходки. Смотреть до конца!
"Ростов-на-Дону, водитель белого hyundai несколько раз умышленно подставлял свою машину под удар. Сначала нарушив ПДД остановился для разворота на пешеходном переходе, мешая тем самым мне и остальным продолжить движение прямо. Услышав конструктивную матерную критику в свой адрес, данный экспонат возбудился и стал подставлять свою попку под удар. Во время разговора на светофоре пару раз просил его въ***ть...", - пишет некий Pan Pan.
Смотреть целиком и со звуком (мат вырезан)!
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В итоге пусть ГАИ его трахнет.
Впрочем, финал закономерен. Попал на денежки, и время.
https://www.youtube.com/shorts/y35MzFTqXvw?feature=share
- Нельзя!
- Где написано?!
- Вот!
- А мне похер!