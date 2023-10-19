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Американцу назначили штраф в 1,4 млн долларов за одно превышение скорости

Американцу назначили штраф в 1,4 млн долларов за одно превышение скорости

Автор:
19 октября 2023 16:25
Сообщество : Автомир
Метки: США   превышение скорости   саванна   суд   уловка   штраф   
1044
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Работница суда сообщила мужчине, что никакой ошибки в расчёте штрафа нет.

Водителю из города Саванна (штат Джорджия) Коннору Кейто пришло "письмо счастья" с астрономическим штрафом в 1,4 млн долларов (136 млн рублей) за превышение скорости. Мужчина знал о своём нарушении, но такую сумму в качестве наказания увидеть не ожидал.


Как любой нормальный человек он решил, что при распечатке штрафа произошла ошибка и позвонил в суд. Однако там ему ответили, что никаких опечаток и ошибок в штрафе нет.


«Я спросил: "Возможно, это просто опечатка?". Женщина ответила: "Нет, сэр, вы должны либо заплатить сумму, указанную в квитанции, либо явиться в суд 21 декабря в 13:30"», — рассказал Коннор Кейто.

Как некоторые уже догадались по диалогу с сотрудницей суда, это такой хитрый план местных властей, чтобы заманить нарушителя к судье. Как выяснилось впоследствии, гигантские штрафы составляет специальная программа, добавляя в сумму штрафа 999 999, 99 долларов и плюсует к ней ещё и пошлину штата. В итоге получается безумная сумма, а нарушитель вынужден сам бегать за судьёй, чтобы тот назначил ему штраф. Который обычно не превышает 1000 долларов.


Как рассказали в администрации Джорджии, крупные штрафы они выписывают только тем нарушителям, которые превысили скорость на 50 км/ч и выше. Автомобиль Кейто двигался со скоростью 144 км/ч на участке дороги, где установлено ограничение в 90 км/ч. Власти штата также добавили, что как только водитель появляется в суде, шестизначные штрафы сразу аннулируются.

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Метки: США   превышение скорости   саванна   суд   уловка   штраф   
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11  комментариев
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260
iskra Полчаса назад
Хорошая идея. Насколько понимаю, направлена против богатых, которым выкинуть тысячу долларов проблем не составляет, зато можно нарушать в свое удовольствие. А сейчас придется тратить свое время и унижаться перед судьей,доказывая, что ты порядочный гражданин. А не заплатишь - посадят, как Аль Капоне..
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30k
Aqueronte 4 минуты назад
Из названия поста следует что одному человеку выписали такой штраф, а потом выясняется что это системно.
Минус за желтушный заголовок
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62k
Андрей 14 минут назад
Такое теоретически может помочь для неплательщиков.
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
какая-то хрень.
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6k
Трям 36 минут назад
лавров.жыпэг
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