Американцу назначили штраф в 1,4 млн долларов за одно превышение скорости

Работница суда сообщила мужчине, что никакой ошибки в расчёте штрафа нет.
Водителю из города Саванна (штат Джорджия) Коннору Кейто пришло "письмо счастья" с астрономическим штрафом в 1,4 млн долларов (136 млн рублей) за превышение скорости. Мужчина знал о своём нарушении, но такую сумму в качестве наказания увидеть не ожидал.
Как любой нормальный человек он решил, что при распечатке штрафа произошла ошибка и позвонил в суд. Однако там ему ответили, что никаких опечаток и ошибок в штрафе нет.
«Я спросил: "Возможно, это просто опечатка?". Женщина ответила: "Нет, сэр, вы должны либо заплатить сумму, указанную в квитанции, либо явиться в суд 21 декабря в 13:30"», — рассказал Коннор Кейто.
Как некоторые уже догадались по диалогу с сотрудницей суда, это такой хитрый план местных властей, чтобы заманить нарушителя к судье. Как выяснилось впоследствии, гигантские штрафы составляет специальная программа, добавляя в сумму штрафа 999 999, 99 долларов и плюсует к ней ещё и пошлину штата. В итоге получается безумная сумма, а нарушитель вынужден сам бегать за судьёй, чтобы тот назначил ему штраф. Который обычно не превышает 1000 долларов.
Как рассказали в администрации Джорджии, крупные штрафы они выписывают только тем нарушителям, которые превысили скорость на 50 км/ч и выше. Автомобиль Кейто двигался со скоростью 144 км/ч на участке дороги, где установлено ограничение в 90 км/ч. Власти штата также добавили, что как только водитель появляется в суде, шестизначные штрафы сразу аннулируются.
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