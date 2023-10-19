Американцу назначили штраф в 1,4 млн долларов за одно превышение скорости

Водителю из города Саванна (штат Джорджия) Коннору Кейто пришло "письмо счастья" с астрономическим штрафом в 1,4 млн долларов (136 млн рублей) за превышение скорости. Мужчина знал о своём нарушении, но такую сумму в качестве наказания увидеть не ожидал.





Как любой нормальный человек он решил, что при распечатке штрафа произошла ошибка и позвонил в суд. Однако там ему ответили, что никаких опечаток и ошибок в штрафе нет.



