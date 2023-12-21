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Суд в США признал отсидевшего в тюрьме 48 лет мужчину невиновным

Суд в США признал отсидевшего в тюрьме 48 лет мужчину невиновным

Автор:
21 декабря 2023 17:59
Сообщество : Криминал
Метки: США   Суд   невиновность   оклахома   оправдание   тюрьма   чужое преступление   
1405
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Несправедливо упрятанный за решётку Глинн Симмонс теперь рекордсмен. Ещё никто в Америке столько не сидел из-за судебной ошибки.

Суд в Оклахоме признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, который провёл за решёткой 48 лет по обвинению в убийстве. Как оказалось, Симонс никого не убивал и все эти годы пытался доказать, что в момент убийства находился в другом штате.


Отмечается, что Симмонса осудили в 1974 году. Тогда ему было всего 22 года. Следствие обвиняло его в убийстве женщины во время ограбления винного магазина в городе Эдмонт. Обвинение строилось на показаниях женщины, которая была ранена в голову во время налёта на магазин. Она опознала Симмонса и ещё одного мужчину (Дона Робертса), но впоследствии противоречила некоторым своим показаниям. Впрочем, ни гособвинителей, ни судей это не остановило. Обоих упрятали за решётку и приговорили к смертной казни, но позже, в 1977 году, приговор смягчили. Дон Робертс, к слову, вышел по УДО в 2008 году.


Летом 2023 года окружной судья Оклахомы Эми Палумбо назначила новое судебное разбирательство по делу Симмонса из-за окружного прокурора Вики Бехенн, которая утверждала, что тогдашние обвинители скрыли важные улики, включая полицейский отчёт с показаниями очевидца, указавшего на виновность других мужчин. Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что представленные доказательства невиновности Симмонса вполне убедительные.

Симмонса освободили из зала суда и сообщили, что он имеет право получить от штата компенсацию в размере 175 тысяч долларов. Однако его адвокат сообщил, что компенсацию Симмонс сможет получить лишь через несколько лет, а сейчас он, лишённый опыта работы и карьеры, вынужден жить и лечиться от обнаруженного ещё в тюрьме рака на пожертвования.

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Метки: США   Суд   невиновность   оклахома   оправдание   тюрьма   чужое преступление   
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81
Феличита 2 часа назад
почему через несколько лет?
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317
zu4ara 5 минут назад
А где его миллионы? 48 лет...
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18k
Александр Полчаса назад
Устроится на работу, наймет адвоката, отсудит 175 мультов компенсации....

Хотя кого я обманываю, не устроится, не отсудит.

Боже, храни Омеригу.
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9k
Mr TPAKTOPA 36 минут назад
В США :
1. болеть раком - ОЧЕНь дорого.
2. у узников страховка на здоровье и разходы на здоровье платит тюрьма
3. тюрьмы там ЧАСТНЫЕ - государство платит компаниям, они дертжат узников - хороший бизнес.

Сдается мне, все из-за денег :)
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163
Александра С 41 минуту назад
Хорошо, что хоть не казнили. а то бы и не узнали.
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2k
Rom 44 минуты назад
Ой пля не смешите, 175 тыс долл. Адвокат х-у-е-вый, видимо. Там 175 млн требовать надо )
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 53 минуты назад
Мне одному показалось что 175000 долларов за 48 лет несколько маловато будет?
По 3600 долларов в год?
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6k
Трям 55 минут назад
По пендосским законам он теперь может требовать 500 квадриллионов компенсации, а не сраные 175К.
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16k
Kucher 2 часа назад
А самое смешное - что ни судьям, вынесшим несправедливый приговор, ни следователям, подтасовавшим факты, вообще ничего за это не будет. И хрен бы с ней - с Америкой! Это везде так.
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9k
Бритва 2 часа назад
наша судебная система до подобной практики еще не доросла: рыться в старых делах.
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13k
Кыся 2 часа назад
Чего-то компенсация не серьезная, особенно для США. Ещё и платить не хотят, совсем охренели. Мужику надо выкатить им отдельный иск на компенсацию, на миллионы.
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6k
Старичок 2 часа назад
так для него теперь все магазины открыты кругосуточно))))
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4k
Александр 2 часа назад
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