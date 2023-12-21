Суд в США признал отсидевшего в тюрьме 48 лет мужчину невиновным

Несправедливо упрятанный за решётку Глинн Симмонс теперь рекордсмен. Ещё никто в Америке столько не сидел из-за судебной ошибки.
Суд в Оклахоме признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, который провёл за решёткой 48 лет по обвинению в убийстве. Как оказалось, Симонс никого не убивал и все эти годы пытался доказать, что в момент убийства находился в другом штате.
Отмечается, что Симмонса осудили в 1974 году. Тогда ему было всего 22 года. Следствие обвиняло его в убийстве женщины во время ограбления винного магазина в городе Эдмонт. Обвинение строилось на показаниях женщины, которая была ранена в голову во время налёта на магазин. Она опознала Симмонса и ещё одного мужчину (Дона Робертса), но впоследствии противоречила некоторым своим показаниям. Впрочем, ни гособвинителей, ни судей это не остановило. Обоих упрятали за решётку и приговорили к смертной казни, но позже, в 1977 году, приговор смягчили. Дон Робертс, к слову, вышел по УДО в 2008 году.
Летом 2023 года окружной судья Оклахомы Эми Палумбо назначила новое судебное разбирательство по делу Симмонса из-за окружного прокурора Вики Бехенн, которая утверждала, что тогдашние обвинители скрыли важные улики, включая полицейский отчёт с показаниями очевидца, указавшего на виновность других мужчин. Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что представленные доказательства невиновности Симмонса вполне убедительные.
Симмонса освободили из зала суда и сообщили, что он имеет право получить от штата компенсацию в размере 175 тысяч долларов. Однако его адвокат сообщил, что компенсацию Симмонс сможет получить лишь через несколько лет, а сейчас он, лишённый опыта работы и карьеры, вынужден жить и лечиться от обнаруженного ещё в тюрьме рака на пожертвования.
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Хотя кого я обманываю, не устроится, не отсудит.
Боже, храни Омеригу.
1. болеть раком - ОЧЕНь дорого.
2. у узников страховка на здоровье и разходы на здоровье платит тюрьма
3. тюрьмы там ЧАСТНЫЕ - государство платит компаниям, они дертжат узников - хороший бизнес.
Сдается мне, все из-за денег :)
По 3600 долларов в год?
водитель автобуса совершил "правонарушение" его к ответственности
врач совершивший "ошибку" признаётся виновным , и т.д.
и только "правовая" система искалечив жизнь продолжает буксовать ...