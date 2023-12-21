Суд в США признал отсидевшего в тюрьме 48 лет мужчину невиновным

Суд в Оклахоме признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, который провёл за решёткой 48 лет по обвинению в убийстве. Как оказалось, Симонс никого не убивал и все эти годы пытался доказать, что в момент убийства находился в другом штате.





Отмечается, что Симмонса осудили в 1974 году. Тогда ему было всего 22 года. Следствие обвиняло его в убийстве женщины во время ограбления винного магазина в городе Эдмонт. Обвинение строилось на показаниях женщины, которая была ранена в голову во время налёта на магазин. Она опознала Симмонса и ещё одного мужчину (Дона Робертса), но впоследствии противоречила некоторым своим показаниям. Впрочем, ни гособвинителей, ни судей это не остановило. Обоих упрятали за решётку и приговорили к смертной казни, но позже, в 1977 году, приговор смягчили. Дон Робертс, к слову, вышел по УДО в 2008 году.





Летом 2023 года окружной судья Оклахомы Эми Палумбо назначила новое судебное разбирательство по делу Симмонса из-за окружного прокурора Вики Бехенн, которая утверждала, что тогдашние обвинители скрыли важные улики, включая полицейский отчёт с показаниями очевидца, указавшего на виновность других мужчин. Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что представленные доказательства невиновности Симмонса вполне убедительные.