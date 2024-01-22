Компания Apple оплатила России антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей

Апелляционная инстанция "Яблоку" не помогла и признала правоту истца.
Американская компания Apple оплатила выписанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1 177 988 700 рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств. Деньги, как сообщает ФАС, уже поступили в бюджет России.
В российском ведомстве напомнили, что административное расследование в отношении американской компании было начато летом 2022 года. В ходе разбирательств выяснилось, что IT-гигант требовал, чтобы российские разработчики приложений для iOS удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы для оплаты, а также не информировали своих клиентов о существовании альтернативных способов оплаты. Покупать приложения у российских разработчиков должны были только через эппловский магазин App Store, где предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа.
ФАС сделала предупреждение и потребовала устранить нарушения, но в Apple этого делать не стали, после чего, собственно, было возбуждено антимонопольное дело. В конце прошлого года стало известно, что Apple апелляцию проиграла и была вынуждена согласиться на выплату крупного штрафа. Однако СМИ не сообщают, перестала ли компания требовать у разработчиков пользоваться только её платёжным инструментом.
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