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Компания Apple оплатила России антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей

Компания Apple оплатила России антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей

Автор:
22 января 2024 17:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: App Store   Apple   Суд   ФАС   разработчики   штраф   
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Апелляционная инстанция "Яблоку" не помогла и признала правоту истца.

Американская компания Apple оплатила выписанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 1 177 988 700 рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств. Деньги, как сообщает ФАС, уже поступили в бюджет России.


В российском ведомстве напомнили, что административное расследование в отношении американской компании было начато летом 2022 года. В ходе разбирательств выяснилось, что IT-гигант требовал, чтобы российские разработчики приложений для iOS удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы для оплаты, а также не информировали своих клиентов о существовании альтернативных способов оплаты. Покупать приложения у российских разработчиков должны были только через эппловский магазин App Store, где предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа.

ФАС сделала предупреждение и потребовала устранить нарушения, но в Apple этого делать не стали, после чего, собственно, было возбуждено антимонопольное дело. В конце прошлого года стало известно, что Apple апелляцию проиграла и была вынуждена согласиться на выплату крупного штрафа. Однако СМИ не сообщают, перестала ли компания требовать у разработчиков пользоваться только её платёжным инструментом.

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Метки: App Store   Apple   Суд   ФАС   разработчики   штраф   
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9  комментариев
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АнтонПолднев 43 минуты назад
Поклонникам обгрызанного яблока привет. Продолжайте в том же духе.
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Valiko 21 минуту назад
Технику "эппл" выбирают люди состоятельные либо безмозглые. Покупать телефон, который стОит больше месячной ЗП - диагноз.
Очень часто эта шарманка покупается в кредит. Тут только лоботомия поможет.
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